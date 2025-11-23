Szegedi rajongóikkal találkozhatnak az EAST tagjai

Visszatér a gyökerekhez a progresszív rock hazai úttörője

Közönségtalálkozót rendeznek az ötvenéves együttes alapítóival a szegedi Reök-palotában pénteken, a zenészekkel Szurcsik József képzőművész beszélget – közölte a Regionális Összművészeti Központ az MTI-vel.



A közlemény szerint a magyar progresszív rock meghatározó formációja Szegedről indult, gyökerei az Angyalok zenekarig nyúlnak vissza. Első koncertjüket 1975. november 15-én adták, a kitörően lelkes fogadtatás pedig hamar országos, majd a nemzetközi sikerekig repíttette a Móczán Péter, Király István és Varga János alkotta zenekart.



Az első években billentyűs hangszereken Szakcsi Lakatos Béla játszott, majd Zareczky Miklós énekes és Pálvölgyi Géza billentyűs csatlakozásával új korszak kezdődött. Takáts Tamás énekes és Dorozsmai Péter dobos érkezésével a zenekar a nyolcvanas évek második felében átalakult, és 1994-ig működött töretlen sikerrel.

Keleten és nyugaton egyaránt sikert arattak

A már 1976 őszén Budapestre költözött zenekar nemzetközi szinten is komoly elismerésre, ismertségre tett szert: angol nyelvű lemezt jelentetett meg Japánban, teltházas koncertek sorát adta Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Nyugat-Berlinben és Moszkvában, fellépett a varsói tévében, albumait a kilencvenes években külföldön több országban is kiadták.



Az EAST a hazai együttesek közül egyik elsőként kezdett progresszív rockzenét játszani, és aktív éveiben a magyar könnyűzene egyedülálló, újító szemléletű résztvevője, alakítója, a hazai progresszív rock fontos formációja volt. Lemezeik, dalaik sokak számára emlékezetesek, legismertebb, ’56 című számuk a rendszerváltozás fontos dalává vált.



Az ötvenéves jubileum alkalmából, néhány hete a Hungaroton és a GrundRecords kiadásában megjelentek a zenekar legsikeresebb albumainak új hangfelvételekkel, archív fotókkal és érdekes írásokkal bővített lemezei, a Játékok (1981, 2025) a Hűség (1982, 2025) és a Rések a falon (1983, 2025) CD kiadványai. A Magyar Posta pedig, Magyar rockklasszikusok sorozatában bélyegblokkot és elsőnapi borítékot bocsátott ki EAST 50 címmel.



Pénteken a Reök-palotában születésnapi közönségtalálkozót rendeznek. Az elmúlt évtizedek koncertfelvételeinek részleteivel kísért esten Móczán Péter, Király István és Varga János alapító tagokkal Szurcsik József képzőművész, a jubileumi bélyegblokk tervezője beszélget, aki egykor, képzőművészetis hallgatóként tervezte, rajzolta, festette az EAST lemezborítóit.