Képzőművészet és zene újfajta fúziója



Zongora – rajz – animáció címmel rendhagyó koncertsorozat indul Zalaegerszegen, ahol gyermekrajzokból készült animációk találkoznak az élő klasszikus zongorajátékkal – tájékoztatta a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem az MTI-t.



A tizenegy alkalommal zajló sorozat célja, hogy a gyerekek a klasszikus zenét élményként, saját alkotásaikon keresztül tapasztalják meg. A program az ifjúsági és zenei nevelési koncertek új irányát képviseli, a vizuális művészet és a komolyzene izgalmas, kreatív ötvözete.



A város és a térség iskoláiból összesen 412 rajz érkezett. A gyerekek előzetesen meghallgatták a zongoraműveket, majd a zenéhez készült hangulat- és történetleírások alapján készítették el saját alkotásaikat. A választható művek között voltak Bach, Beethoven, Chopin, Prokofjev, Debussy és Liszt Ferenc darabjai.

Remélhetőleg jó szem válogatta ki a díjnyertes alkotásokat

A beérkezett rajzokat a győri Papp Norbert grafikusművész értékelte, ő irányította a projekt animációinak elkészítését is.



A zsűri több szempont alapján választotta ki azokat a rajzokat, amelyekből rövid animáció készült, ezeket a koncerteken óriás kivetítőn láthatja majd a közönség. Miközben a gyerekek rajzai életre kelnek a vásznon, a zeneműveket élőben játssza Tóth László zongoraművész.

Az így létrejövő vizuális és zenei összművészet célja, hogy élményszerűen vezesse be a gyerekeket a klasszikus zenébe, erősítse az alkotás örömét, illetve bemutassa, hogyan kapcsolódhat össze a zene és a vizuális művészet kortárs formában.



A zsűri által kiválasztott legkiemelkedőbb alkotások készítői a koncerteken vehetik át díjaikat, a válogatott rajzokból pedig kiállítás is nyílik a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.