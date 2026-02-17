Milhaud és Mendelssohn műveivel is várják a közönséget

Európai nagyvárosok zenei örökségét kelti életre az Anima Musicae Kamarazenekar új sorozata, emellett folytatódnak az ismeretterjesztő koncertek is.



A zenekar hétfői közleménye szerint a Városok zenéje című sorozat február 28-án kezdődik a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, ahol elsőként Bécs kiemelkedő zeneszerzőinek – Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Kreisler és Schönberg – művei csendülnek fel. A sorozat további koncertjein, március 28-án Budapest, május 9-én pedig Párizs zenéit szólaltatja meg a kamarazenekar.

Ha 21-e, akkor Anima

Az Anima Musicae ismeretterjesztő koncertjeinek középpontjában a vonósnégyes áll. A négyalkalmas sorozat koncertjein az adott hangnemhez válogatott művek szólalnak meg az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. Február 21-én a drámai, sorsszerű c-moll hangnemé lesz a főszerep, az esten Beethoven és Sosztakovics vonósnégyesei hangzanak el. Műveikben a c-moll feszültsége, küzdelme és szenvedélye kap hangot az Anima Musicae művészei – Schaff Magdolna, Németh Gábor, Bartók Tamás és Kónya Attila – tolmácsolásában, G. Horváth László történeteivel kiegészítve.



A sorozat utolsó koncertjén, március 21-én Milhaud és Mendelssohn műveivel várják a közönséget. A február 21-i vonósnégyes koncertre kedvezményes áron jegyek kaphatók az Erzsébetligeti Színházban elővételben, a Városok zenéje – Bécs koncertre jegyek már online válthatók.