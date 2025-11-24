Beth Hart ígéri, most bepótolja a tavaly elmaradt akkordokat

A rendezvényt beharongozó sajtótájékoztatón az MTI tudósítása szerint elhangzott, hogy a nyitónapon, július 15-én a kolumbiai énekes, Juanes áll színpadra. A latin rockzene egyik legismertebb nemzetközi előadójának stílusát a spanyol nyelvű rock és popdalok, valamint a kolumbiai népzenei elemek határozzák meg.



A következő napon, július 16-án, csütörtökön az amerikai Beth Hart lesz hallható, aki egészségügyi okokból mondta le idei koncertjét, de jövőre pótolja európai turnéját, így Veszprémbe is ellátogat. Stílusát a blues a rock és a soul jellegzetes keveréke jellemzi.



Július 17-én pénteken a német Kraftwerk produkcióját hallhatja a közönség. A düsseldorfi csapat az elektronikus zene egyik úttörőjének számít, nevükhöz fűződik a „robot-pop” koncepció megalkotása. Hatásuk vitathatatlan a későbbi zenei irányzatokra, többek között a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére.

Ott lesz a másik nagy tavalyi lemondó is

A zárónapon, július 18-án szombaton pedig az amerikai Pink Martini zenekar lép fel a VeszprémFesten, akik idén elmaradt koncertjüket pótolják 2026-ban. A többnemzetiségű együttes 25 nyelven ad elő dalokat a klasszikus-, a dzsessz-, a latin és a popzenei műfajokat egyesítve, egyedi hangzást teremtve.



Elhangzott az is, hogy a VeszprémFest kísérőrendezvényeként tizenhatodik alkalommal rendezik meg július 10-19 között a veszprémi Óváros téren az ingyenes Rozé Rizling Jazz Fesztivált, amelynek programját tavasszal ismertetik.



Szintén később jelentik be a Séd-völgyi jezsuita kolostorhoz tervezett rendezvényeiket.