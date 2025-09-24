Amerikai siker az idén elmaradt rendezvénynek

Kategóriájában fődíjat nyert az Örvényesvölgy Fesztivál az Egyesült Államokbeli Palm Springsben, a Nemzetközi Fesztivál és Rendezvény Szövetség (International Festivals & Events Association, IFEA) megmérettetésén – tájékoztatták a zalacsányi rendezvény szervezői kedden az MTI-t.



Idén a díjazottak között volt többek között a Vivid Sydney Fesztivál (Ausztrália), a Memphis in May és a Pasadena Tournament of Roses (Egyesült Államok), a Púca Festival (Írország) és a Bangkoki Művészeti Biennálé (Thaiföld). Az alig ezer lelkes zalai kisfalu fesztiválja az 50 és 500 ezer dollár közötti költségvetésű kategóriában érdemelte ki a fődíjat.



Az IFEA/Haas & Wilkerson Grand Pinnacle Award a fesztivál- és rendezvényipar rangos elismeréseként az innovációt, a szakmai kiválóságot és a kulturális értékek közvetítését díjazza világszerte – írták a közleményben.

Jövőre újra minőségi zenétől lesz hangos a zalai rengeteg

Badacsonyi Tamás és Badacsonyi-Kovács Nikoletta, a fesztivál alapítói és főszervezői úgy fogalmaztak: óriási megtiszteltetés, hogy a világ legjobbjai között tartják számon a zalai Örvényesvölgy Fesztivált, és a díj „nemcsak a szervezők, hanem a közönség és a helyi közösség közös sikere is”. A díjátadót követő nemzetközi konferencián többek között a Coachella fesztivál szervezői és a Walt Disney Company vezető munkatársai mellett a zalai fesztiválszervezők bemutathatták, hogy miként hoztak létre piaci alapon, jelenleg még szponzorok nélkül egy jegyárbevételből sikeres fesztivált.

Az Örvényesvölgy Fesztivált 2018 óta rendezik meg a zalai erdők és dombok ölelésében. A rendezvény a minőségi könnyűzene, a soul, blues, dzsessz hazai és nemzetközi sztárjait hozza el a természet közepébe, miközben kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, a közösségépítésre és a helyi értékek bemutatására.



Legutóbb 2024-ben Matteo Bocelli első magyarországi koncertjének helyszíne volt a fesztivál, a világhírű énekes szimfonikus zenekari kísérettel lépett a közönség elé. Betegség miatt idén ugyan elmaradt a fesztivál, de 2026-ban újabb sztárfellépők várják majd a látogatókat, köztük a Lighthouse Family énekese, Tunde Baiyewu, de a szervezők londoni, Los Angeles-i és Las Vegas-i tárgyalásait követően még idén újabb fellépőket is bejelentenek – olvasható a közleményben.