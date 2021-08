Szaxis jazzmaraton a Kobuciban

Világbajnok zenészekkel kerül megrendezésre az a rendezvány, ami hagyományt teremthet!

Első alkalommal szerveznek dzsesszmaratont a Kobuci Kertben, az augusztus 8-i eseményen, ahol a szaxofon kerül a középpontba, a Vázsonyi János Quartet, a Bolla Gábor Quartet, valamint az Ávéd János Balance előadását hallhatják az érdeklődők – tudatta a Kobuci Kert pénteken az MTI-vel.



Hagyományteremtő szándékkal fontos dzsessz zenészeket hív a színpadra augusztus 8-án a Kobuci Kert, hogy egy-egy reprezentatív metszettel megmutathassák a zenéjükkel, hogy hol tart most a folyton változásban, mozgásban lévő hazai dzsessz zene – olvasható a közleményben.

Mint írják, a programon három világszerte elismert zenész mutatja meg, hogy a szaxofon milyen sokoldalú közvetítésére képes. Vázsonyi János több etnodzsessz lemezt készített, Európa-szerte híres Telemann-kánonszonátáit előadó szólóestje. Régóta foglalkoztatja a barokk zene és Bach műveinek szaxofonon történő interpretálása. Kvartettjében Nagy János zongorán, Radics József nagybőgőn, Joubert Flóra dobon játszik.

Bolla Gábor, aki bekerült a World Saxophone Competition elődöntőjébe a Montreux Jazz Fesztiválon, 2004-ben vette át a Hans Koller Talent of the Year Díjat, majd 2006-ban a New York Stipendium elismerést. Kvartettjében Szakcsi Lakatos Róbert zongorán, Jónás Géza nagybőgőn, Éles Máté dobon játszik.

Ávéd János az European Saxophone Ensemble nevű európai uniós zenei projekben képviselte Magyarországot. Saját kvartettjével saját zenei nyelv kialakitásán dolgozik, a Modern Art Orchestra (MAO) állandó tagja. Az Ávéd János Balance zenei együttesben Fenyvesi Márton gitáron, Gyárfás Attila dobon játszik – emlékeztet a kommüniké.

A hatályos jogszabályban foglaltak szerint a koncert kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható. A Kobuci Kert programjairól bővebb információk a www.kobuci.hu weboldalon találhatók. A koncert az NKA Könnyűzene Kollégiumának támogatásával valósul meg – áll az összegzésben.

A Montreux-i Jazz Fesztivált Claude Nobs (1936-2013) hozta létre. Nobs, aki rajongott a dzsesszért, idegenforgalmi igazgató volt Montreux-ben. 1967-ben rendezte ott meg az első dzsesszfesztivált, amelyen többek között Keith Jarrett és Jack DeJohnette is fellépett.

Nobs kapcsolatai és lelkesedése révén évről évre egyre több zenészt, sok híres embert vonzott Montreux-be. Idővel a dzsessz mellett a blues, a gospel, a soul, majd a popzene is helyet kapott a fesztiválon. A fesztiválon az évek folyamán – komoly sikerrel – sok magyar zenész is részt vett.

A Montreux-i Jazz Fesztivál a világ egyik legfontosabb zenei fesztiváljává vált. A Live in Montreux hanglemezek sok millió példányban keltek el. Mintegy 5 000 órányi videóanyagot archiváltak. A Montreux Jazz Festival Library pedig körülbelül 10 000 felvételt tárol. (Wikipédia)

Montreux-i Jazz Fesztiválról a Kobuciba!