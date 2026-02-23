Az előadóművész március 25-re A magyar zene napja címmel a Pesti Vigadóba szervez koncertet



„Az Otthon vagyunk egyrészt egy dalom címe, másrészt egy nagyon fontos mondat számomra, amit ma Közép-Európában, az elszakított területeken, a Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken, Kárpátalján élő magyaroknak, valamint az anyaországban élőknek is ki kell mondaniuk. Nekünk megnyugtató, ha ezt közöljük” – fogalmazott Szarka Tamás a hétfői budapesti sajtótájékoztatón.



A koncertek helyszíne és időpontja nagyrészt már összeállt; ezek sorában Szarka Tamás és zenekara március 14-én Pécsen, 22-én Sárospatakon, április 25-én Révkomáromban, június 6-án a szlovákiai Éberhardban, 13-án a pozsonyi Fő téren, 25-én a vajdasági Kishegyesen a Dombos Fest keretében, július 11-én a tuzséri Lónyay kastélyban, 25-én Salgótarjánban, augusztus 15-én Salföldön, szeptember 11-én a makói Hagymafesztiválon, október 13-án Kassán, 19-én pedig Egerben játszik.



Szarka Tamás zenekarában Arató Illés, Kovács Máté, Szentgallay György, Almann Gergő, Rabóczki Balázs, Kovács Tamás, Korbeli Enikő és Thoma Noémi szerepel, közülük többen a sajtótájékoztatón is jelen voltak. A zenész-énekes elmondta, hogy a turnén néhány helyen kórus, illetve szimfonikus zenekar egészíti ki a produkciót. Arról is beszélt, hogy kezdeményezésére március 25-re a Pesti Vigadóban koncertet tartanak, amely a magyar zene napja címet viseli.

Háborúellenes dalt írt, mert úgy érzi, a fiatalok vonzódnak a háborúhoz

„Bartók Béla születésnapján lesz ez a rendezvény, amely szerintem hiánypótló, hiszen ilyen még nem volt, csak magyar dal napja, de a dal csak szelete a zenének. A magyar zene napja bevezetésével be szeretném mutatni, milyen gazdag a magyar zene, mennyire világhatalom vagyunk a zenében” – szögezte le Szarka Tamás. A március 25-i esten Szarka Tamás és zenekara mellett a fellépők között lesz a moldvai csángó Cinka Trió, a Duna Szimfonikus Zenekar, Deák Bill Gyula (akivel Szarka a harminc évvel ezelőtti Ghymes-dalt, a Pozsonyi bluest fogja előadni), Tátrai Tibor, Miklósa Erika és sokan mások.



A sajtótájékoztatón a zenész elmondta, hogy nemrég Besoroztak címmel írt dalt, azzal a céllal, hogy a mai fiataloknak bemutassa a háború szörnyűségeit, mert úgy látja, „a fiatalok mintha vonzódnának a háború iránt. Azért írtam a dalt, hogy a fiatalok ne bonyolódjanak bele ekkora ökörségekbe” – hangsúlyozta Szarka Tamás.



A többek között Kossuth-díjjal és a Petőfi Zenei Díj életműdíjával elismert Szarka Tamás több mint négy évtizede áll a színpadon. Az 1983-ban indult Ghymessel 19 albumot készített, első önálló szerzői estje 2006-ban volt a Zeneakadémián. Számos színházi felkérésre készített zenét, egészestés darabot írt Máriáról, Benyovszky Móricről, Dózsa Györgyről, szakrális művet írt Missa Missio címmel, ő komponálta az Üvegtigris 2. című film zenéjét. Több mint háromezer koncertet adott a világ huszonnyolc országában, koncertezett Al Di Meolával, a Harlem Gospellel is.