Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Szarka Tamás 24 állomásos turnéra indul Otthon vagyunk címmel

Szarka Tamás hegedű Ghymes
Picture of magyarzene

magyarzene

Az előadóművész március 25-re A magyar zene napja címmel a Pesti Vigadóba szervez koncertet


„Az Otthon vagyunk egyrészt egy dalom címe, másrészt egy nagyon fontos mondat számomra, amit ma Közép-Európában, az elszakított területeken, a Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken, Kárpátalján élő magyaroknak, valamint az anyaországban élőknek is ki kell mondaniuk. Nekünk megnyugtató, ha ezt közöljük” – fogalmazott Szarka Tamás a hétfői budapesti sajtótájékoztatón.

A koncertek helyszíne és időpontja nagyrészt már összeállt; ezek sorában Szarka Tamás és zenekara március 14-én Pécsen, 22-én Sárospatakon, április 25-én Révkomáromban, június 6-án a szlovákiai Éberhardban, 13-án a pozsonyi Fő téren, 25-én a vajdasági Kishegyesen a Dombos Fest keretében, július 11-én a tuzséri Lónyay kastélyban, 25-én Salgótarjánban, augusztus 15-én Salföldön, szeptember 11-én a makói Hagymafesztiválon, október 13-án Kassán, 19-én pedig Egerben játszik.

Szarka Tamás zenekarában Arató Illés, Kovács Máté, Szentgallay György, Almann Gergő, Rabóczki Balázs, Kovács Tamás, Korbeli Enikő és Thoma Noémi szerepel, közülük többen a sajtótájékoztatón is jelen voltak. A zenész-énekes elmondta, hogy a turnén néhány helyen kórus, illetve szimfonikus zenekar egészíti ki a produkciót. Arról is beszélt, hogy kezdeményezésére március 25-re a Pesti Vigadóban koncertet tartanak, amely a magyar zene napja címet viseli.

Háborúellenes dalt írt, mert úgy érzi, a fiatalok vonzódnak a háborúhoz

„Bartók Béla születésnapján lesz ez a rendezvény, amely szerintem hiánypótló, hiszen ilyen még nem volt, csak magyar dal napja, de a dal csak szelete a zenének. A magyar zene napja bevezetésével be szeretném mutatni, milyen gazdag a magyar zene, mennyire világhatalom vagyunk a zenében” – szögezte le Szarka Tamás. A március 25-i esten Szarka Tamás és zenekara mellett a fellépők között lesz a moldvai csángó Cinka Trió, a Duna Szimfonikus Zenekar, Deák Bill Gyula (akivel Szarka a harminc évvel ezelőtti Ghymes-dalt, a Pozsonyi bluest fogja előadni), Tátrai Tibor, Miklósa Erika és sokan mások.

A sajtótájékoztatón a zenész elmondta, hogy nemrég Besoroztak címmel írt dalt, azzal a céllal, hogy a mai fiataloknak bemutassa a háború szörnyűségeit, mert úgy látja, „a fiatalok mintha vonzódnának a háború iránt. Azért írtam a dalt, hogy a fiatalok ne bonyolódjanak bele ekkora ökörségekbe” – hangsúlyozta Szarka Tamás.

A többek között Kossuth-díjjal és a Petőfi Zenei Díj életműdíjával elismert Szarka Tamás több mint négy évtizede áll a színpadon. Az 1983-ban indult Ghymessel 19 albumot készített, első önálló szerzői estje 2006-ban volt a Zeneakadémián. Számos színházi felkérésre készített zenét, egészestés darabot írt Máriáról, Benyovszky Móricről, Dózsa Györgyről, szakrális művet írt Missa Missio címmel, ő komponálta az Üvegtigris 2. című film zenéjét. Több mint háromezer koncertet adott a világ huszonnyolc országában, koncertezett Al Di Meolával, a Harlem Gospellel is.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

Építek egy repülőteret – AI-videoklippel jelentkezik Jáger Vitéz Péter

Építek egy repülőteret – AI-videoklippel jelentkezik Jáger Vitéz Péter

A magyar rapzenei szcéna egyik legkülönlegesebb alkotója, Jáger Vitéz Péter új szintre emelte az abszurd vizualitást: legfrissebb videoklipje teljes egészében mesterséges intelligencia segítségével készült. Az „Építek egy repülőteret” című dalhoz készült klip már elérhető a YouTube-on, és hű marad az előadó védjegyévé vált szürreális világhoz.

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu