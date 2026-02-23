Építek egy repülőteret – AI-videoklippel jelentkezik Jáger Vitéz Péter

A klip egy különös, alternatív repülőtéren játszódik, ahol a valóság és a fantázia határai teljesen elmosódnak. Az utasok és a látogatók a legkülönfélébb tevékenységekbe kezdenek: a breaktánctól a balettig táncolnak, hóembert építenek, libikókáznak, párna csatáznak, miközben a néző egy egészen szokatlan látványba is belecsöppen – egy nudista repülőtéri terminálba, ahol az emberek fügefalevéllel és törülközővel takarva közlekednek.

Az előadó maga is több alkalommal feltűnik a klipben: rajongói ujjongva fogadják a terminálon, majd különböző repülőgépek fedélzetén ad koncertet az utasok legnagyobb örömére. A képi világ azonban itt sem áll meg a megszokottnál: a történet során az előadó olykor pilótaként vezeti a repülőgépet, sőt egy jelenetben lóháton vágtázva emelkedik fel a kifutópályáról a magasba.

Az abszurd humor és a rap ötvözése nem új elem Jáger Vitéz Péter munkásságában. Korábbi dalcímei – mint a Megszökött az atomerőművem, A hétfejű sárkány dala, Felhőkarcolókat Rákoscsabára, Megbeszéltem az esővel, hogy ne essen vagy a Gyógyszer étterem – már önmagukban is jól mutatják azt a sajátos gondolkodásmódot, amely az előadó alkotásait jellemzi.

Bár eddig főként hagyományos, élő szereplős videoklipekkel találkozhattunk tőle, az új AI-alapú klip szervesen illeszkedik az eddigi életműbe. A nem mindennapi ötletek, a különleges humor és a dalszövegek vizuális megjelenítése továbbra is elválaszthatatlan egységet alkot, ezúttal pedig egy technológiailag is friss, látványos formában kel életre.

Vitéz eddigi pályája is figyelemre méltó, az „Építek egy repülőteret” című AI-videoklip pedig egyértelműen azok közé a magyar zenei anyagok közé tartozik, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

A klip:

youtube.com/watch?v=Ru59P3uCy30