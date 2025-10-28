﻿

Ezen Rohmann Ditta csellóművész működik közre



Október elején jelent meg a Hungaroton gondozásában Carl Philipp Emanuel Bach összes csellóversenye Rohmann Ditta és az Anima Musicae Kamarazenekar tolmácsolásában, amely most élőben is hallható lesz az előadók alma materében – közölte a zenekar az MTI-vel.



A Sturm und Drang című hangversenyen az Anima Musicae Kamarazenekar a zeneszerző vonószenekarra írt szimfóniáiból is ízelítőt ad B-dúr hangnemű művével.



Az együttes diszkográfiájában a Rohmann Dittával közös album a tizenkettedik kiadvány, amely a Hungaroton stúdiójában 2025 márciusában készült. A felvétel zenei rendezője Dvorak Zsuzsa, hangmérnöke Tímár Domonkos volt.



„Carl Philipp Emanuel Bach csellóversenyei a barokk és a klasszika határán született, érzelmekben és meglepetésekben gazdag remekművek, amelyek ma is frissen hatnak. Rohmann Ditta és az Anima Musica Kamarazenekar előadása a historikus hűség és a személyes inspiráció páratlanul izgalmas ötvözete, új megvilágításba helyezve e ritkán hallott műveket” – idézi a közlemény Tóth Endre zenetörténész szavait.

Régi visszatérő adja vissza a korai hangzást

Rohmann Ditta meghatározó szerepet tölt be az Anima Musicae Kamarazenekar életében. Az együttes legelső zeneakadémiai estjének szólistájaként 2017-ben szintén C. P. E. Bach versenyművével léptek közösen színpadra.



Azóta az együttes önálló sorozatot is tart a Zeneakadémia Nagytermében Grandioso néven, ahol évről évre világhírű szólisták kapcsolódnak a zenekarhoz. Az Anima Musicae rendszeresen készít hangfelvételeket is, legutóbb a Hungaroton gondozásában Vivaldi Négy évszakát rögzítették új olvasatban.