Száznál több hang, száznál több élmény

A német fővárosban is látható lesz a 101 Hang Depeche Mode Special Tribute. A teljesen magyar könnyűzenei produkciót december 16-án mutatják be a berlini Uber Arenában.



A 101 zenészt, énekest felvonultató show, amelyben a világhírű brit zenekar ismert dalai magyar előadóktól hangzanak el, tavaly novemberben telt ház előtt aratott sikert az MVM Dome-ban. A 101 Hang immár egy európai turné nyitóállomásaként idén december 10-én lesz látható ugyanott, majd hat nappal később Berlinben is – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Mint írták, a hazai rendezvénypiacon ritka – a popszakmában szinte példa nélküli -, hogy egy teljes egészében magyar, független produkció önerőből lépjen ki a nemzetközi arénaszíntérre. A tavaly alakult 101 Voices társulatnak ez egy év alatt sikerült.



A nagyszabású előadás szimfonikus zenekarral, a 45 fős Magyar Nemzeti Férfikar közreműködésével, valamint meghívott énekesekkel valósul meg. A fellépők között található Pásztor Anna (Anna and the Barbies), Papp Szabi (Supernem), Lotfi Begi, Lányi Lala (Kozmix), Fehér Lili zongoraművész és énekes, valamint a fiatal tehetség Arany Timi.

Európa-turné kezdete ez, felkészül a világ

„Tavaly Riederauer Richárd zeneszerző és karmester vezénylésével a Magyar Nemzeti Férfikar és a Hungarian Studio Orchestra olyan monumentális formában keltette életre a Depeche Mode zenei világát, amit a közönség imádott. Idén a produkcióban még inkább előtérbe kerül a kórus izgalmas előadásmódja, az alkotócsapat célja, hogy Európa-szerte megismertesse az emberekkel az egyedülálló Magyar Nemzeti Férfikart” – idézte a közlemény Petke Balázs rendezőt, a projekt megálmodóját.



Az idei koncert apropója, hogy a Depeche Mode ikonikus lemeze, a Black Celebration negyven évvel ezelőtt, 1986-ban jelent meg. A produkció a korszak sötétebb, drámai hangzását helyezi fókuszba, zenei hidat képezve a klasszikus szimfonikus megszólalás és a modern elektronikus világ között.



A 101 Hang elnevezés a brit zenekar 1988-ban megjelent 101 című amerikai koncertalbumára utal.



Az 1980 óta létező, és két alapító taggal, Martin Gore-ral és Dave Gahannel ma is aktív, világhírű zenekartól mások mellett olyan slágerek hangzottak el tavaly az MVM Dome-ban, mint az Enjoy the Silence, a Wrong, a Strangelove vagy a Walking in My Shoes.