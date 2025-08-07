Koncz dirigál majd Koncz-ot

Új zeneigazgató is lesz a társulatnál

„Nyisd ki a füled!” mottóval hirdetett évadot a Győri Filharmonikus Zenekar, amely 2025-26-ban a hetven nagyzenekari hangversenyük mellett számos kamarakoncerttel készül, húsz eddig be nem mutatott zeneművet tűz műsorra, tizennyolc új szólistával és négy új karmesterrel.



Az MTI-hez is eljuttatott közleményükben idézik Fűke Géza igazgatót, aki szerint változás történt a társulat művészeti irányításában: Rajna Martin zeneigazgatóként folytatja pályafutását a Luxemburgi Filharmonikus Zenekarban.



Győrbe jövő év februárjában Bartók Béla Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című művével és Dvorák VII. szimfóniájával tér vissza. Berkes Kálmán a zenekar tiszteletbeli művészeti vezetőjeként tapasztalataival és zenei meglátásaival segíti az együttes munkáját.

Az évad nyitányát A zene világnapja című program hozza el, Saint-Saëns és Dvorák művei csendülnek fel. Az ünnepi hangverseny karmester-szólistája Bogányi Tibor csellóművész, illetve a Dubrovnikból érkező Mirabai Weismehl Rosenfeld hegedűművész. Ez a program több helyszínen, a bécsi Musikvereinben és Veszprémben is felhangzik majd.



A társulat visszatérő karmesteréhez és feleségéhez, Zászkaliczky Ágnes képzőművészhez kötődik a következő évad egyik kiemelt innovációja és projektje a Győri Filharmonikus Zenekarral. A Magic of Vivaldi – A négy évszak című 3D-s multimédiás előadás, amely várhatóan új értelmet ad a barokk zeneszerző örök érvényű művének.



Bogányi Tibor vezényletével, Homoki Gábor hegedűművész szólójával, a Budapest Táncszínház közreműködésével összművészeti utazásra számíthat a közönség a győri Audi Arénában október 21-én. Hamar Zsolt vezényletével Verdi, Strauss és Puccini örökzöld dallamait hallhatja majd a közönség, amit Grga Peros bariton és Solen Mainguené szoprán tolmácsolja majd november 14-én.



Az adventi időszakban az ifjúsági sorozatban Csajkovszkij örökérvényű művét, a Diótörőt adják némi csavarral, a zenekari szvitből és a balettből összeválogatott program még impozánsabb, még szebb koncertélményt kínál. Baross Ádám vezényletével a zenekar karácsonyi műsorát az Istvánffy-bérletben is bemutatja, a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola Gyermekkarával, a mindenki által jól ismert hagyományos karácsonyi énekeket szólaltatják meg Grósz Arthur Valentin átiratában.

Koncz dirigál majd Koncz-ot

A következő évben visszatér a társulathoz Christoph Koncz. Konczert című győri fellépésén testvérét, a Berlini Filharmonikus Zenekar csellóművészét, Stephant dirigálja. Tavasszal Martin Sieghart karmester 75. születésnapját Mozart és Bruckner műveivel ünneplik, majd Andreas Ottensamer vezényletével Kelemen Barnabás vezeti elő Bartók Béla II. hegedűversenyét.



A győri születésű Hontvári Gábor Berlioz Fantasztikus szimfóniájával lép a győri közönség elé.



Visszatér a győriek kedvenc nyárzáró programeleme, amely egyben nyitást is jelent, mert a társulat augusztus 23-án Fertőrákoson ad koncertet. A Strauss & Co. című gálakoncert után érkezik az orosz művészeket felvonultató szabadtéri operagála Arkady Beryn dirigálásával az Evangélikus Öregtemplom udvarán augusztus 27-én.



A győri és a hazai bemutatkozásokon túl Németországban hét koncertet ad a zenekar, Spanyolországban egyet, Bécsben a Musikvereinben és a Konzerthausban pedig összesen ötöt.



Szeptemberben indul útjára a Győri Filharmonikus Zenekar új irodalmi-zenei sorozata, a Kalamáris, amelynek házigazdája Lukácsi Zoltán irodalomtörténész. A győri közönség Visky Andrással, Lackfi Jánossal, Szabó T. Annával, Kiss Judit Ágnessel és Szigethy Gáborral találkozhat a Zichy-palota nagytermében.