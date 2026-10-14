Saját maga játszik a gitáron, nem csak énekel

Az életünket behálózó rengeteg bizonytalanságban keres utat magának Petruska új lemeze. Az énekes-dalszerző ötödik albumát, a Coping Strategies for Voice & Guitar-t november 20-án mutatja be a fővárosi Eötvös10-ben. „A Reláció című, 2019-ben megjelent szerzői lemezem megjelenése után jött a COVID, és kicsit örültem is annak, hogy le lehet állni egy időre. Aztán megházasodtam, érkezett a gyermekem, és úgy alakult, hogy különböző projektek felé sodort az élet, ami egy másfajta kreatív időszakot hozott” – idézte fel Petruska András az MTI-nek adott interjúban.

Fontos állomás volt 2024-ben a Megint beszélünk című lemez, amelyre Petőfi Sándor verseit zenésítette meg, és mások mellett Maszkura, Kathy Zsolt és Markos Miklós közreműködésével adta elő. „Tavaly egy Csemer Boggie-val közös, népzenés duólemezünk jött ki Hunclorique néven, és időközben a Bits Beatles tribute zenekarhoz is csatlakoztam, ami újabb izgalmas kaland számomra”. Petruska szerint ezek a munkák nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy új lemeze, a Coping Strategies for Voice & Guitar szerzői szempontból játékosabb, könnyedebb lett. Az akusztikus anyag teljes egészében Petruska énekhangjára és gitárjátékára épül.

„Annak idején, most már lassan két évtizede egy szál gitáros előadóként kezdtem, és most eljutottam ugyanide. Az a helyzet, hogy imádom ezt a megnyilvánulási formát, és azt érzem, hogy az évek során letisztult, mit is szeretnék pontosan: egy alapvetően elektronikus zenei kortárs inspirációból egy természetes, akusztikus lemezt készíteni, ami nem úgy szól, ahogy az akusztikus felvételek általában” – tette hozzá.

Az énekes-dalszerző eddigi albumai egy-egy koncepció köré épültek. A 2014-es Metropolita szövegeit az akkor épült 4-es metró állomásai ihlették, a 2016-os Kapunyitó a harmincas generáció problémáit feszegette, a 2019-es Reláció az emberi kapcsolatokat boncolgatja.

„Most nem volt előzetes koncepcióm, a Coping Strategies for Voice & Guitar inkább utólag mutatja meg az a bizonytalanságot, ami a COVID óta áthatja az életünket, hogy folyamatos reakciókényszerben vagyunk. Sok minden megváltozott, átalakultak a kultúrafogyasztási szokások, előtérbe került a közösségi média, a világpolitika durva irányt vett, háborúk jöttek, itt vannak a klímaproblémák. Mégis, ezek között úgy érzem, az élet próbál utat törni” – fejtette ki Petruska.

Most már csak angolul énekel

A lemez legkorábbi dala, a Dogs on a Short Chain még 2019-ben megszületett, és arra reflektál, hogyan állt talpra egy váratlan szakmai meghurcoltatásból. „Az album legtöbb dala még a COVID idején íródott, a legújabb, a Running on Time pedig gyermekem megszületése előtt közvetlenül, 2024-ben, és a múlandó pillanatban való elmerülésről szól” – mesélte Petruska.

A dalok szövegeiben van düh és menekülési vágy, abszurditás és irónia, de kíváncsiság és humor is. A zenész elmondta, hogy a lemez záródalát, a Let the Light In-t közvetlenül azután írta, hogy megtudta, apa lesz. „A dal úgy kezdődik, hogy War is over, azaz véget ért a háború, és azóta is azt érzem, hogy saját személyes történetem alapján lehet pozitív szemlélettel, inspiráltan építeni a jövőt”.

A lemez zenei világában felsejlik David Bowie space rock korszaka, de Petruska inspiráló hatásként említette St. Vincent, Caroline Polachek és Paul Simon világát is. Hozzátette: az inkább befelé forduló dalokban a neoklasszikus zene, mások mellett Philip Glass segített neki eligazodni.

Petruska előző lemezein magyar és angol nyelvű szövegek vegyesen szerepeltek, a mostanin végig angolul énekel. Mint mondta, ezúttal minden szöveget maga írt, dalaiban angol nyelven közvetlenebbül tudja kifejezni a gondolatait. „Az angol nyelvű dalok a külföld felé is ajtót nyithatnak. Elsősorban annak örülnék, ha ezáltal több követőm lenne, és ez segítene abban, hogy sokfelé eljussak fellépni mint dalszerző-előadó” – jegyezte meg.

A Coping Strategies for Voice & Guitar dalait október végén hallhatják a tévénézők az M2 Petőfi TV Akusztik című műsorában, a lemezbemutató koncert november 20-án lesz az Eötvös10-ben. „Ott is egyedül lépek színpadra, de a hallgatók nem fognak hinni a fülüknek”.