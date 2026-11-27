Különleges, dzsesszes-popos feldolgozások

A korábban az Emil.Rulez! vagy a Budapest Voices zenekarban ismertté vált énekes, billentyűs, dalszerző Dalimák című anyagát jövő márciusban mutatja be zenekarával a Fonó Budai Zeneházban. A lemezen a dzsessz és a pop határán mozgó, személyes történetekből született dalok hallhatók – olvasható a PR Garden sajtókommunikációs ügynökség által az MTI-hez szerdán eljuttatott ajánlóban.

Warnusz Zsuzsa harmadmagával alapította a városi népzenét, a dzsesszt és kortárs elemeket ötvöző Boragot, évekig billentyűzött az Emil.RuleZ!-ben, és művészeti vezetője, hangszerelője volt az alter slágereket vokális átdolgozásban előadó Budapest Voices-nak. Állandó zsűritagja a Fülesbagoly Tehetségkutató-sorozatnak, zenepedagógusi munkáját Artisjus-díjjal ismerték el.

Különleges helyszínen forgott a klip

„A Dalimák albumon az a hat szerzeményem található, amelyek eddigi számaim közül a leginkább tükrözik a világomat. Régóta szerettem volna ezeket rögzíteni, de valahogy mindig a háttérbe szorultak. Találtam kiváló zenészeket, akik hozzáadták saját színeiket a dalokhoz, amelyek velük nyerték el végleges formájukat” – idézte Warnusz Zsuzsát a közlemény.

Zenekarában Joubert Flóra dobol, Bögöthy Ádám nagybőgőn és basszusgitáron játszik, Subicz Gábor pedig trombitán és szárnykürtön. A Zuhanórepülés című dalhoz Magyarország legnagyobb kutatási szélcsatornájában, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán, az Áramlástan Tankszék Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratóriumában forgattak klipet, amelyben Szacsvay László színművész szerepel.

A lemezbemutató koncert 2027. március 6-án lesz a Fonó Budai Zeneházban.