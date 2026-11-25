Negyvennél több helyszín várja az érdeklődőket

Művészeti sétákkal, kurátori és művészi tárlatvezetésekkel, filmvetítéssel, koncerttel, kerekasztal-beszélgetéssel és workshopokkal várja az érdeklődőket az Art Weekend Budapest (AWB) kortárs művészeti fesztivál november 27-29. között Budapesten, ahol 45 helyszínen közel ötven program lesz.

A szervezők tájékoztatása szerint a negyedik alkalommal megrendezett fesztiválhoz a főváros nagy kulturális intézményei, független galériák, kiállítóterek és művészek műtermei csatlakoznak. A programok között több helyszínt összekapcsoló, vezetett művészeti túrák is szerepelnek: az 1,5-2 órás séták során két-négy galériát vagy kiállítóteret kereshetnek fel a résztvevők. A fesztivál keretében több mint 200 – elsősorban magyar – művész munkáival találkozhat a közönség.

November 26-án, a rendezvény nulladik napján nyílik meg a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Drozdik Orshi Önarckép 1972-2026. Önarchiválás, önappropriáció című retrospektív kiállítása. A Pikszis Kultúrpontban ismét megrendezik a Colourful Noise című, kísérleti rövidfilmeket bemutató vetítést, a hétvégi programsorozatot pedig november 29-én este a Dolcissimo Morbido Trió koncertje zárja Czigány Enikő műtermében.

A 45 helyszín között szerepel a Ludwig Múzeum, a Kiscelli Múzeum, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a NEO Kortárs Művészeti Tér, valamint számos kisebb, független kiállítótér. A vidéki helyszínek sorához idén a szegedi Kopasz Márta Stúdió Galéria csatlakozik. A fesztiválon több mint kétszáz, elsősorban magyar művész alkotásaival találkozhatnak a látogatók.

A kiállítóhelyek között határok lebontása a cél

Őry Eszter, a rendezvényt szervező artNESZ Képzőművészeti Ügynökség szakmai vezetője a közleményben úgy fogalmazott: a fesztivál célja, hogy közelebb hozza a kortárs művészetet a közönséghez, és lebontsa a galériák, kiállítóterek és műtermek körüli láthatatlan határokat. A fiatalokat a 14-20 éves korosztálynak ajánlott, H!Art jelöléssel ellátott programokkal szólítják meg, a külföldi érdeklődők számára pedig angol nyelvű eseményeket is szerveznek.

Az újdonságok között szerepel a fesztivál mobilalkalmazása, amely térképpel és részletes programleírásokkal segíti a tájékozódást. A programok ingyenesek, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció ajánlott az artweekendbudapest.hu oldalon – hívták fel a figyelmet a sajtóanyagban.

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