Zenegyűjtés Bartók után szabadon

A helyszínen kiadott sajtóanyag szerint a Hexagon elnevezésű 360 fokos immerzív terében a Cantata profana története és zenéje elevenedik meg. A zenei kompozícióból építkező vizuális világban a hangok és a képek egymást erősítve vezetnek végig Bartók egyik meghatározó művén.

Hozzáteszik: az élményfolyosón Bartók négy útja a zeneszerző, a zongorista, a tanár és a népdalgyűjtő életút tárul a látogatók elé. A kiállítás része egy interaktív installáció is, ahol Bartók zenéjéből és a látogató mozdulataiból egyedi grafikai alkotás születik.

Szerepet kap a látogató képzelete

A stúdióban a zene mozdulattá válik, Bartók Mikrokozmoszának kottája a játékosok lépésein, a vetített pályákon és a közös mozgáson keresztül válik megtapasztalhatóvá. A másik stúdióelőadásban az Éjszaka zenéje nyílik meg új dimenzióban. Az interaktív élmény során a zenei szólamokat a zeneszeretők szétválaszthatják, újra összeállíthatják, akár saját mozdulataikkal is alakíthatják.

A Bartók nyomában – légy te is zenegyűjtő! – interaktív játék nyomkeresésre hív, az épület különböző pontjain kell megkeresni Bartók elrejtett hangdobozait és felismerni az azokban rejlő rövid népzenei részleteket. Bakk Ágnes, a MOME Interakció és Immerzió Hub vezetője megnyitó beszédében a kiállítás interaktivitását emelte ki, azt hangsúlyozva, hogy a látogató képzelete nagy szerepet kap a látottak befogadásakor.

Mizsei Zoltán, a Zeneakadémia docense Vikárius László távollétében a Bartók Archívum vezetőjének gondolatait tolmácsolta. Úgy fogalmazott: a digitális élményközpont látogatói újszerűen ismerkedhetnek meg Bartók Béla életével és műveivel, kép és zene kölcsönösen hat, egymást magyarázva, kommentálva, ellenpontozva egymást.

A kiállítás augusztus végéig látogatható a Code Digitális Élményközpontban.