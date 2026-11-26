Hegedűművész, DJ és dzsesszgitáros kapta a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete (SZERZŐK) díjait

Példakép kategóriában Szirtes Edina Mókus hegedűművész, énekes; életmű kategóriában László Attila gitáros; míg újító kategóriában Dj Bootsie producer kapta meg a különleges betonplakettet – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete 250 tagot számlál, és sok ismert zenészt tud a soraiban. Az egyesület alapvető feladata megalakulása, 2007 óta a könnyűzenei szerzők általános érdekképviselete, tagjainak érdekvédelme és érdekérvényesítése. A szervezet 2023-ban alapított díjat azzal a céllal, hogy a magas színvonalú alkotó és előadó-művészeti tevékenységeket elismerje és ösztönözze.

„A díj nem közvetlenül egy adott év teljesítményét, hanem az alkotó szakmára kifejtett hatását értékeli” – idézte a közlemény Bíró Zsoltot, a SZERZŐK Egyesületének elnökét, aki a díjazottakat személyesen felkeresve adta át a különleges, vízcseppet és hullámokat ábrázoló betonplaketteket.

Példakép kategóriában az elismerést Szirtes Edina Mókus Erkel Ferenc-, Artisjus- és Fonogram-díjas hegedűművész kapta. A hazai világzenei és kortárs színtér sokoldalú alkotójának eddig tizenhárom szerzői lemeze jelent meg. Zenét írt a Budapesti Operettszínházban 2017 óta repertoáron lévő Szegény Dzsoni és Árnika című musicalhez, valamint a Recirquel újcirkuszi társulat több előadásához.

„A díj megdöbbentő és egyben intő jel. Pontosan ugyanaz a kölyök vagyok, aki annak idején hallgatta azokat, akiktől inspirálódott, legyen az Bartók, Stravinsky vagy Bach. Úgy tűnik, mostanra eléggé megöregedtem ahhoz, hogy példakép lehessek, és ezt nehéz kimondani. Továbbra is keresem azt a tökéletességet, azt a szentélyt, amit nekem a zene és a művészet lényege jelent” – mondta Szirtes Edina Mókus.

Az újítás első díjazottja egy DJ

Újító kategóriában a díjat az egyesület elnöksége Solymosi Vilmosnak, vagyis Dj Bootsie-nak ítélte oda. A producer, lemezlovas és zeneszerző, aki a hiphop ütemeket ötvözi komolyzenei, népzenei, dzsesszelemekkel, 2002 és 2017 között tagja volt a Zagar zenekarnak. Saját dalok mellett film- és színházi zenéket szerez, tavaly megjelent Bartokosmos című albumán Bartók Béla műveinek kortárs elektronikus és dzsesszes újraértelmezése hallható.

„Ez a díj fontos visszaigazolása annak, hogy jó úton haladtam az elmúlt évtizedekben” – idézte Dj Bootsie-t a közlemény. A producer hangsúlyozta: megérzései is segítik abban, hogy időről-időre meg tudjon újulni.

A SZERZŐK Egyesülete az életműdíjat László Attila Liszt- és Artisjus-díjas, érdemes művész dzsesszgitárosnak, zeneszerzőnek adományozta, aki idén az Artisjus könnyűzenei alkotói életműdíját is megkapta. László Attila számos világsztárral és ismert magyar előadóval muzsikált együtt, köztük volt Randy Brecker, Patti Austin, Russell Ferrante, Tony Lakatos, Cserháti Zsuzsa, Tátrai Tibor, Babos Gyula és Borlai Gergő. Csaknem negyven éven át vezette a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem big bandjét, saját formációit, és több mint három évtizede a Charlie Band tagja.

„Megtisztelő a díj, és az értékét tovább növeli, hogy ez egy szakmai elismerés” – nyilatkozta László Attila. Elmondása szerint a fő inspirációt az jelenti számára, hogy kollégákkal, barátokkal együtt zenélhet, próbálhat, koncertezhet.

(Fotó: DJ Bootsie átveszi a díjat a SZERZŐK-től)