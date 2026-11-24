A zene legjobbb szintézise valósul meg

A magyar és kelet-európai népzenei hagyományok, a világzenei gondolkodás és a kortárs zenei műfajok három koncerten találkoznak november 28-án a Fonó Budai Zeneházban. Az érdeklődők az estén Herczku Ágnes és Nikola Parov zenekarát, a fiatal népzenésznemzedék két képviselője, Zolnai Sára és Salamon Soma közös produkcióját, valamint az erdélyi gyökerű Koszika & The HotShots műfajokon átívelő koncertjét hallhatják. A fellépők különböző zenei világokon keresztül mutatják meg, hogyan válhat a népzenei örökség ma is élő, inspiráló és folyamatosan megújuló művészi forrássá – közölte a Fonó Budai Zeneház kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a programot a Herczku Ági Quartet nyitja. Herczku Ágnes a magyar népzenei és világzenei élet egyik meghatározó énekese, akinek pályáján a hagyományos népdaléneklés és a különböző kortárs zenei irányzatok iránti nyitottság szervesen kapcsolódik össze. Az énekes a Magyar Állami Népi Együttes egykori szólistájaként, több magyar és nemzetközi produkció közreműködőjeként, valamint önálló lemezeivel is jelentős szerepet vállalt a magyar népzene szélesebb közönséggel való megismertetésében – írták.

Nikola Parov zeneszerző, hangszeres előadó és producer szintén hosszú ideje meghatározó alakja a világzenei színtérnek. Munkásságában a balkáni, kelet-európai és magyar népzenei hagyományok kortárs zenei megközelítésekkel találkoznak. Az előadókat évtizedek óta tartó szakmai együttműködés köti össze: Nikola Parov friss, sokszínű zenei gondolkodással nyúl a hagyományos népzenéhez, amelyet Herczku Ági kivételesen érzékeny előadásmódja tesz teljessé. Hozzájuk csatlakozik az esten Barna Anikó citeraművész, valamint a Junior Prima díjas hegedűművész, Pálházi Bence – áll a közleményben.

A november 28-i esten másodikként lép színpadra a fiatal népzenész-generáció két képviselője: Zolnai Sára és Salamon Soma, közös duójuk a magyar népzene hagyományos dallamvilágából merít. Zolnai Sára énekes a Fonó népzenei művészeti vezetőjeként nemcsak előadóként, hanem a népzenei kultúra alakítójaként is tevékeny. Érdeklődésének középpontjában különösen az erdélyi, azon belül is a mezőségi népzenei hagyomány áll. Idén jelent meg első albuma Közösen – Hangok Belső-Mezőségről címmel, amelyen Dezső Balázsné Kádár Erzsébet hagyományőrző énekessel közösen szólaltatja meg a mezőségi népdalokat.

Zárásnak sem a lecsengés ígérkezik

Salamon Soma népzenész és zeneszerző, aki előadóművészi tevékenysége mellett népzenekutatással is foglalkozik. Elsősorban furulyán és kavalon játszik, zenei világában a Kárpát-medence népzenei hagyományai mellett a kísérletező, egyedi alkotói szemlélet is fontos szerepet kap. Olyan együttesekben zenélt, illetve zenél, mint a Magos, az Erdőfű, a Fanfara Complexa és a Buda Folk Band. A Zolnai Sárával közös produkciójukban az ének és a hangszeres muzsika összefonódásán keresztül bontakozik ki a magyar népzene hagyományainak gazdagsága.

Az estét a Koszika & The HotShots koncertje zárja. Az erdélyi születésű Koszorús Krisztina énekes, hegedűs és dalszerző népművész családban nőtt fel. Klasszikus hegedűtanulmányait a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián végezte, zenei érdeklődése azonban hamar túllépett a klasszikus műfaj határain: a népdalok, a jazz, a funk, a soul, a reggae és a világzene egyaránt inspirálják.

A 2011 óta működő Koszika & The HotShots ezt a sokszínűséget egyedi, energikus hangzásvilággá formálja. Lendületes zenéjükben a balkáni funk, az ethno és az elektronikus zenei hatások találkoznak a népzenei hagyományokkal. Saját szerzeményeik mellett népdalokat is újraértelmeznek, hangszeres improvizációkkal tarkítva előadásaikat – olvasható a közleményben.

Bővebb információk a november végi zenei eseményről a https://www.fono.hu/hu/programok/2026/koszika-the-hotshots-herczku-agi-quartet-zolnai-sara-es-salamon-soma/ linken találhatók – áll az összegzésben.