Lesznek múzeumpedagógiai programok is

Délelőtti hangverseny, kiskoncerttel egybekötött tárlatvezetések és múzeumpedagógiai gyermekprogram is várja a látogatókat a csütörtökön kezdődő Liszt Születésnapi Fesztiválon a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontban; az eseménysorozat október 22-én koncerttel zárul a Zeneakadémián.

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója, azaz 2011 ősze óta rendezi meg a Zeneakadémia Liszt Múzeuma a Liszt Születésnapi Fesztivált, az október 22-i dátum köré rendezve. A fesztivált záró október 22-i koncertnek rendszeresen a Zeneakadémia nagyterme ad otthont, míg a Liszt Múzeumban azt ezt megelőző héten elkezdődnek a programok – mondta el Cselényi Máté, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont muzeológusa és igazgatója hétfőn az MTI-nek.

Hozzátette: a Régi Zeneakadémia kamaratermében, ahol egykor Liszt Ferenc is fellépett, kiskoncertek szólalnak meg, ezt követően vezetéssel látogatható az állandó kiállítás csütörtökön, pénteken és szombaton.

Pénteken 18 órától Ránki Fülöp ad szólóestet, amely Liszt eltérő arcait mutatja meg. Az elmélyült, szemlélődő művek közül elhangzik majd a Sancta Dorothea, a Recueillement, az Altatódal és az Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak, míg a Mefisztó-keringő, a Mefisztó-polka és a Csárdás macabre egy egészen más világot képviselnek, a Spanyol rapszódia pedig a virtuóz zongoraművészt idézi meg.

Szombaton két koncertre és családi napra is várják az érdeklődőket. Az ingyenes múzeumpedagógiai gyermekprogramokat A zongora titkai és Zenei körutazás Liszt Ferenccel címmel rendezik, az eseményre regisztrálni szükséges – közölte Cselényi Máté.

A Bukaresti Magyar Zene Fesztivál díjazottjai is fellépnek

A délelőtti koncertről elmondta: a múzeum matinésorozatában rendszeresen fellépnek a Liszt-versenyek győztesei, így szombaton 11 órától a 2026-os utrechti Liszt-verseny nyertese, Alekszandr Kaspurin ad koncertet. A művész azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyvégtében megszólaltassa a Transzcendens etűdöket, amelyekben Liszt egy egész zenekar hatását és lehetőségeit mutatja meg.

Szombaton 18 órától Schubert Téli utazás (Winterreise) című dalciklusa hangzik el, amelynek felét egyébként Liszt is feldolgozta, virtuóz szóló zongoradarabokká formálva tizenkét tételt. Az esten eredetileg Peter Edelmann és Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora tolmácsolta volna a művet, ám az énekművész megbetegedése miatt Kovács István operaénekes működik majd közre – hangsúlyozta.

A fesztiválhoz kapcsolódva rendezik meg október 20-án a Régi Zeneakadémián Sebastian Cazan estjét. A Bukaresti Magyar Zene Fesztivál díjazottja Liszt h-moll szonátáját és Chopin 3. (h-moll) zongoraszonátáját adja elő.

Az eseménysorozat a hagyományos, október 22-i Liszt születésnapi koncerttel zárul a Zeneakadémia nagytermében. A Ritmus bérlet részeként az egyetem hallgatóiból álló Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarát Takács-Nagy Gábor vezényli, szólistaként pedig Farkas Gábor lép pódiumra Liszt Haláltáncában. Elhangzik az Angelus! Priere aux anges gardiens vonószenekari változata, a szünet után pedig Beethoven 7. szimfóniája.