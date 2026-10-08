Dohnányi, Kodály és Bartók műveivel bizonyítottak

Tíz fiatal karmester, köztük egy magyar dirigens jutott tovább a Solti Nemzetközi Karmesterverseny Pécsen megrendezett elődöntőjéből – közölte a megmérettetést szervező Müpa vasárnap az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy október 1. és 3. között a Pannon Filharmonikusokkal léptek a Kodály Központ színpadára a fiatal karmesterek a verseny első fordulójában.

A versenyzők Sztravinszkij, Dohnányi, Kodály és Bartók művein keresztül bizonyíthattak a közönség és a zsűri előtt, amely tíz karmestert választott ki, hogy a budapesti középdöntőben újra megmutathassák tudásukat.

A hétfőn kezdődő középdöntőben Francesco Cagnasso svájci-olasz, Virgil Fok Chin Wai hongkongi, Fernando Gaggini argentin, Yukuang Jin kínai, Sungjin Kim dél-koreai, Yuji Maruoka japán, Nitai Rach izraeli, Szüts Apor magyar, Drummado Wijnhamer holland és Yu-Te Wu tajvani karmester mutatkozik be a közönségnek.

Holnap lesz a döntő

A középdöntőben a versenyzők a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, valamint Bartos Barna, Boross Csilla, Celeng Mária, Megyimórecz Ildikó és Szemerédy Károly operaénekesek közreműködésével lépnek színpadra a Zeneakadémián. Az esten a Mozart- és Puccini-áriák mellett két kortárs mű is elhangzik, Varga Judit DOT-DOT-LINE. című szerzeménye, valamint Gyöngyösi Levente V. szimfóniájának első tétele, amelyek kifejezetten a Solti Nemzetközi Karmesterverseny felkérésére születtek.

Az esemény a nagyközönség számára térítésmentesen, előzetes regisztrációval látogatható. A középdöntőből négy versenyző jut tovább az október 9-i döntőbe, az október 10-i gálakoncerten pedig nemcsak a végső nyertes, hanem a közönségszavazás győztese is kiderül a Müpában.