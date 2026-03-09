A monumentális versenyművektől a négykezes zongoradarabokig minden lesz

Idén a hangversenyek mellett a „Portrék” tematika mentén az orosz komponistákat, a zeneszerzők tanár-diák kapcsolatait és alkotói inspirációit is megismerhetik az érdeklődők a rendezvényen, amelynek alapítója és művészeti vezetője Szabó Marcell zongoraművész – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. Mint írták, a fesztivál hidat épít a múlt és a jelen, a mesterek és tanítványaik közé – minden egyes mű egy-egy ecsetvonás a nagy zeneszerzők jellemrajzához.

A programsorozat négy meghatározó alkotó portréját rajzolja meg. Megjelenik az orosz zene bölcsőjét alakító Rimszkij-Korszakov, szellemi örököse, a kiváló pedagógus, Arenszkij, fókuszba kerül a zongora óriása, Rahmanyinov is, aki Arenszkij tanítványa volt, valamint a szintén tanári vénával rendelkező Kabalevszkij is. „Egészen más módon kell egy világhírű Rahmanyinov portréját felvázolni, mint kevésbé ismert tanárának, Arenszkijnek az arcképét. Szeretnék újat mutatni, de szeretném az ismerős vonásokat is megmutatni”– idézte Szabó Marcellt a közlemény.

Balett- és operafilmek is lesznek a programban

A zenei ívet olyan kiváló szólisták formálják meg, mint Langer Ágnes és Székely Anna (hegedű), Balogh Ádám, Pregun Tamás, Szabó Marcell és Szaniszló Attila (zongora), valamint Fülep Máté (bariton) és Rátkai Áron (cselló). A fesztivál vizuális élménnyel egészül ki, az orosz Nemzeti Zenei Múzeum jóvoltából egyedülálló kiállítási anyagot láthat a közönség. A tárlat Rimszkij-Korszakov opera- és balettműveihez készült eredeti jelmez- és színpadterveket mutat be, megelevenítve a színpadi művek pompáját. Emellett a kísérőprogramok között balett- és operafilm-vetítések is várják az érdeklődőket, tovább árnyalva az alkotók portréját.



A monumentális versenyművektől a dalokon át a négykezes zongoradarabokig terjedő program két város összesen négy kulturális helyszínén várja a közönséget: Budapesten a Zeneakadémián és az Orosz Kulturális Központban, Debrecenben pedig a Kölcsey Központban és a Debreceni Egyetem Liszt termében.



Bővebben a VIII. Orosz Zenei Fesztiválról a https://ozf.hu/-n.