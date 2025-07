A nyitókoncerten Beethoven kerül a középpontba

Huszonhét zeneszerző műveit tárja a közönség elé szóló zongora és kamarazenei koncerteken az augusztus 24-e és 31-között megvalósuló a MiraTone Fesztivál és Akadémia – közölték a programsorozat szervezői az MTI-vel.



Kiemelték, hogy az augusztus 24-i nyitókoncerten Beethoven kerül a középpontba a FUGA Budapesti Építészeti Központban, majd a hét során 27 zeneszerző művei szólalnak meg, több helyszínen is.



A program olyan évfordulókhoz is kapcsolódik, mint Ravel születésének 150., Schumann születésének 215., Bach halálának 275., Bartók halálának 80., vagy Enescu halálának 70. évfordulója. A zenebarátok többek között olyan remekművekre számíthatnak, mint Bach Goldberg-variációi vagy d-moll Chaconne-ja, Beethoven Tavaszi szonátája, Schubert örökérvényű kvartettje, A halál és a lányka, valamint Bartók zongoraötöse.



A művészek megidézik a zeneszerzők közötti barátságokat, eddig Magyarországon nem hallott műveket mutatnak be, valamint Chopin és a lengyel filmzene izgalmas találkozására is invitálják a közönséget – fogalmaztak a közleményben.

Az alapító mellett még ők lépnek fel

A fellépők között lesz többek között Miranda Liu, Borbély László, Győri Noémi, Hauser Adrienne és Pálfi Csaba, de egyebek közt Japánból, Szlovákiából, Csehországból, Bulgáriából, Lengyelországból és Portugáliából is érkeznek művészek a rendezvényre. Kiemelt szerephez jut a V4 Vonósnégyes, amely a négy visegrádi ország muzsikusait egyesíti, és a régió kulturális együttműködésének egyik legizgalmasabb szimbólumává vált – hangsúlyozták a szervezők.



Kitértek arra is, hogy „a nyitottság, az innováció, valamint a közösségi és fenntartható működés elismeréseként a fesztivál immár kétszer is megkapta az EFFE Label minősítést, amelyet az Európai Fesztiválok Szövetsége ítél oda a kontinens legkiemelkedőbb művészeti fesztiváljainak”.



A sajtóanyagban idézték Miranda Liut, a fesztivál alapítóját és művészeti vezetőjét is, aki szerint a fesztivál programjai között mindenki találhat valamit, ami megérinti, inspirálja vagy elgondolkodtatja. „Egy koncertsorozat felépítése sosem véletlenszerű: a darabok egymás mellé helyezése új jelentéstartalmakat teremt, és minden este valami megismételhetetlen születik. Ez a MiraTone-zenei élmény lényege” – fogalmazott a hegedűművész.



„A MiraTone nemcsak fesztivál, hanem egy alkotó közösség is, amely inspirálja a jövő muzsikusait. A meghívott művészek nemcsak koncerteznek, hanem mesterkurzusokat is tartanak a világ minden tájáról érkező feltörekvő tehetségeknek. A résztvevők a nyolc nap során több száz mesterkurzuson vesznek részt, valamint bemutatkoznak a MiraTone Young Artists koncertsorozatban is. Koncerttermekben, galériákban, egyházakban, könyvtárakban és közösségi terekben lépnek fel” – részletezték a közlemény szerzői.



A fesztivál főbb helyszínei a FUGA Budapesti Építészeti Központ, a Festetics Palota és a Budapest Music Center Koncertterme.