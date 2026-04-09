Továbbra is jól hangzik a magyar népzene, a balkáni ritmusok és az erdélyi cigányzene ötvözése



Két magyar lemez is szerepel a rangos nemzetközi világzenei lista, a World Music Charts Europe (WMCE) legfrissebb, áprilisi listáján. A BashElán Titkon című albuma a 15., a ViGaD Tri, i című anyaga a 17. helyre került, mindkettőt a Fonó Records jelentette meg.



A WMCE listáját minden hónapban ismert zenei szerkesztőkből álló ötvenfős grémium készít el, pontozással értékelve a kiadványokat. A ViGaD albuma a WMCE mellett a Transglobal World Music Charts áprilisi listájára is felkerült, a 31. helyen, utóbbi szélesebb körből merít, nemcsak a fizikai, hanem a digitális kiadványokat is szemlézi – közölte a Fonó Budai Zeneház csütörtökön az MTI-vel.



A World Music Charts Europe friss listáját a kanadai-ukrán projekt, a Daughters of Donbas vezeti Songs of Stolen Children című lemezével (szerzői kiadás), a második helyre egy spanyol-olasz duó, Raül Refree & Maria Mazzotta került San Paolo di Galatina című albumával (kiadó: Galileo), míg a harmadikra az olasz Canzoniere Grecanico Salentino és az Il Mito című lemez (Ponderosa Music).



A Transglobal World Music Charts-on az algériai énekesnő, Souad Massi áll az első helyen Zagate című albumával (BackingTrack Production), a második a mali Neba Solo & Benego Diakité és A Djinn and a Hunter Went Walking (Nonesuch), míg a harmadik a másik listán is ezen a helyen álló Canzoniere Grecanico Salentino az Il Mitóval (Ponderosa).

Ők állnak a siker mögött

A közlemény szerint a WMCE-listán 15. BashElán az alapító, Herédi Zsombor köré szerveződött fiatal muzsikusok csapata, amely az autentikus folk gyökereiből kiindulva a magyar népzene, a balkáni ritmusok és az erdélyi cigányzene elemeit keveri, gazdag improvizatív energiával fűszerezve. A Titkon a második lemezük, amelyen Herédi Zsombor (harmonika), Babcsán Bence (szaxofon, klarinét), Könczei Bálint (brácsa, tapan), Lakatos Dávid (nagybőgő), Csapodi Tádé (hegedű), Horváth Áron (cimbalom, gitár) és Vrencsán Anita (ének) szerepelt.



A budapesti-szentendrei bázisú, balkáni-délszláv zenét játszó ViGaD elnevezése az alapító tagok keresztneveinek kezdőbetűiből formált mozaikszó. Játékukban a szerb, a horvát és a makedón dallamvilág rétegei fonódnak össze, hangzásukat a tamburazenekar hangszerei és a harmonika mellett hegedű, klarinét, szaxofon és derbuka is gazdagítja. Első lemezük, a Tri, i a sokszínű örökséget – amelybe a Vujicsics és Söndörgő után harmadik generációként kapcsolódnak be – nemcsak megidézi, hanem újragondolja: a feszes táncritmusok hullámzását intim zenei részletek egészítik ki.



A ViGaD lemezén Eredics Vince (harmonika), Zetelaki Gáspár (tambura, derbuka), Zetelaki Dániel (tambura), Csőke Dávid (tambura, hegedű, szaxofon, klarinét) és Popovics Dejan (tamburabőgő) játszott.