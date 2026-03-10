Magyar Zene hírek

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Koncertek az Egri Tavaszi Fesztiválon

egri tavaszi fesztivál


magyarzene

Jazz, bábmusical és Dés András a repertoáron

A rendezvénysorozat célja, hogy teret adjon a helyi értékeknek, az országosan elismert, valamint világhírű alkotóknak, művészeknek és közösségi élményt teremtsen – közölte Eger megyei jogú város önkormányzata kedden az MTI-vel.

A fesztivál alkalmából ismét Egerben ad koncertet a Parno Graszt a Broadway Music Hallban, a klasszikus zene iránt érdeklődők pedig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceumban március 23-án Vári-Kovács Emese és Bábel Klára koncertjét, március 30-án pedig a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenyét hallhatják – áll az összegzésben.

Különleges bábelőadás is színesiti a programot

A Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház ad otthont Spiró György és Dés András közös estjének március 21-én. Ugyanerre a helyszínre érkezik a Magyar Zene Háza által életre hívott produkció, a Hangadó Junior&PerpiJazz családi zenés show március 28-án.

A Miles Davis 100 Tribute Kvintett a saját művészi nyelvén reflektál a Davis-repertoár különböző korszakaiból merített anyagra március 27-én – olvasható a közleményben. A Harlekin Bábszínház a fesztiválon mutatja be a Bambi bábmusicalt Szűcs Réka rendezésében.

A zenei programok mellett még egyéb kulturális események is lesznek, ezekről bővebben itt található információ.

