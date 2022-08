Tisza-tavi Fesztiválnapló – vasárnap

Fesztiválnaplónk harmadik részével elérkeztünk a Tisza-tavi Fesztivál zárónapjához. Színes programkavalkádban volt részük azoknak, akik eljöttek vasárnap a Morotvára Innen startolt a Boat D’Opera túra, ahol a legfontosabb közlekedési eszköz a csónak volt. A hajós rendezvénnyel párhuzamosan egy Családi Tópikniket is tartottak főzőversennyel, sportprogrammal, koncertekkel, kézműves kirakodóvásárral.

Naplóíró: Vona Ildikó

2022. 07. 31. – BOAT D’OPERA – csónakos túra

Szombaton szeszélyesre fordult az időjárás, ami másnapra is megmaradt. Vasárnap reggel kellemesen hűvös volt, így az élményfutást kedvező körülmények között lehetett megtartani. A versenyzők idén a Családi Tópikniknek is otthont adó Morotva Kerékpáros Pihenőparkból indultak, a Band of Streets zenéjére. A gyerekek most is 1 kilométeres távot, míg a felnőttek 10 kilométeres szakaszt tettek meg. Minden befutó, aki beérkezett a célba, emlékérmet kapott, amit kicsik és nagyok egyaránt boldogan vettek át.

Szintén a Morotváról startolt a Boat D’Opera túra 10 órakor. Többszáz útitárssal együtt én is vízre szálltam, és – megidézve a tiszai hajósok világát – csónakokkal érkeztünk meg a minikoncertek helyszíneire. Alig, hogy elindultunk eleredt az eső. Nem villámlással, mennydörgéssel kísért „özönvíz” zúdult a nyakunkba, ami miatt le kellett volna fújni a rendezvényt, egyszerűen csak esett. Előkerültek az esőkabátok, esernyők és vidáman siklottunk tovább az első megállóhoz, Bábel Klára hárfa- és Kalmus Felícián csellóművész fellépésére. Ők a parton zenéltek sátortető alatt, mi a csónakokban ülve hallgattuk a muzsikát. Mivel az eső továbbra is szemerkélt, St. Martin koncertjére a tó közepén, egy tetővel rendelkező hajócskán került sor. Az első három dal után végre kiderült az ég, így a szaxofonművész a csónakban állva tudta megtartani koncertjét, a hallgatóság pedig körülötte, a saját vízi járművében ülve gyönyörködhetett a nagyszerű dalokban. A különleges helyszín és körülmények meghozták a hatást. Fantasztikus hangulatú koncert kerekedett a víz közepén, ami annyira ösztönzőleg hatott St. Martinra, hogy ráadásnak három számot játszott.

Egyre kellemesebben alakult az idő: a tiszaörvényi Kormorán kikötőben Herczku Ágnes és a Banda már szabadtéren zenélt. Végül a nap is kisütött, így a New Step Fitnesz és Táncstúdió légtáncosainak produkciójáról nem kellett lemondanunk. A csónakos túrát a Kormorán zenekar frontembere, Vadkerti Imre koncertje zárta. Utolsó, a Kell még egy szó című dalához csatlakoztak a légtáncoslányok, akik a kikötő hídjáról függeszkedve mutattak be hozzá látványos koreográfiát.

Visszaérkezve a Morotvára finom ebéd várta a túra résztvevőit. Gyorsan fogyott az ízletes paprikás krumpli, és aki akart még be tudott csatlakozni a családi nap programjába, ugyanis vasárnap – a hajós élmények mellé – egy Családi Tópiknik is zajlott a Morotva Kerékpáros Pihenőparkban.

Kapcsolódva a “Tekerj, fuss, csónakázz a kultúráért!” szlogenhez az OPERUN futóverseny után egy másik sportprogram is várta az érdeklődőket: Debreczeni Dóra tartott DDFitt edzést.

Voltak zenés események is a Tópiknik keretén belül. Koncertet adott a Budapest Ragtime Band, az Alma zenekar, a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar, és bemutatót tartottak a Füredi Mazsorettek. Idén a Természet Operaháza néven is emlegetett fesztivál egy komplett operaprodukcióval örvendeztette meg a műfaj rajongóit. Benjamin Britten Noé Bárkája című egyfelvonásos gyerekoperáját láthatta a közönség.

Kétségtelenül egyik csúcspontja volt a napnak a Magyar Tavak Fesztiválja Főzőversenye, ahol ezúttal Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekesnő kedvenc étele, a kakaspörkölt elkészítését kapták feladatul a versenyzők. Szép számmal érkeztek vállalkozó kedvű csapatok, a zsűri (tagjai között Mautner Zsófival, Gianni Annonival) végül az első helyezettnek járó díjat a Tűzről pattantak nevű csoportnak adta.

Véget ért a háromnapos programsorozat. A naplóírónak sem maradt más feladata, mint elköszönni, abban a reményben, hogy 2023-ban a jubileumi, azaz a tízedik Tisza-tavi Fesztiválon ismét találkozunk. Viszontlátásra, jövőre, ugyanitt!