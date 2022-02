A Dunán sugárzott műsorban tíz dal hangzott el, közülük a zsűri juttatott tovább négyet az elődöntőbe.

Oláh Ibolya és a Nem adom el a maximális 40 pontot kapta a zsűritől, mögötte Nyári Alíz és a Félóra nyár 39 pontig jutott.

A harmadik helyen a Third Planet a Táncol a világ című dallal 38 ponttal, a negyediken Solére és a Másért 36 ponttal lett elődöntős.

Az ötödik továbbjutót a közönség választotta ki szavazataival, a legtöbb voksot Greta és az Igazi kincs című dal kapta, amely szintén bekerült az elődöntőbe.

A dalokat Wolf Kati énekes, A Dal korábbi versenyzője és zsűritagja; Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa; Ferenczi György Artisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, énekes, szájharmonika-művész; valamint a zsűriben idén először tevékenykedő Egri Péter, a Mystery Gang frontembere véleményezte és pontozta.

Velük együtt kereshetik a nézők az év magyar slágerét.

A harmadik válogató extra produkciójaként Tátrai Tibor és a godfater. a Búcsúkeringő című dalt adta elő.

Oláh Ibolya cigány családban született. Szülei lemondtak róla, csecsemőotthonba került, majd a tiszadobi nevelőintézetben zöldség- és fűszernövény-termesztő szakmunkás-képesítést szerzett. Öntevékenyen kezdett énekelni és gitározni. Tanult egy budapesti zeneművészeti szakiskolában is, de félbehagyta. Sikertelenül próbálkozott néhány alkalommal énekesi vetélkedőkön, míg végül a 2003–2004-es Megasztár (TV2) átütő sikert hozott számára a második helyezéssel.

2004. június 5-én 400 000 ember előtt énekelt egy ingyenes budapesti rendezvényen, amelyen Sting is fellépett. 2005. augusztus 20-án este, a hivatalos állami ünnep nyitányaként ő énekelte el a Magyarország című dalt (René Dupéré – Geszti Péter).

Brüsszelben, az Európai Parlament épületében, valamint Hollandiában is fellépett már. 2011 novemberében a nyilvánosság előtt is vállalta, hogy leszbikus. 2013 szeptemberében csatlakozott a Karmapirin nevű nyíregyházi bluesrock zenekarhoz. A kapcsolat rövid ideig tartott.

2014-ben az énekesnő bekerült A Dal 2014 eurovíziós nemzeti dalválasztó show elődöntőjébe 1 percig sztár című dalával.

2016 elején a Gondolj rám c. film egyik dalát adta elő a szerzővel, Presser Gáborral, melyhez klip is készült. Még ugyanebben az évben két dalt készített a Zoohacker & Furák formációval, valamint Keresztes Ildikó 2016 őszén megjelent, Most c. lemezén az “Elég szép” c. Szűcs Norbert-Szabó Ágnes-szerzeményben duettet énekelt Keresztes Ildikóval.

Presser Gábor egy 28 dalból álló könyvcédét írt Oláh Ibolyának, ami 2018 őszén jelent meg a Helikon Kiadónál. A Voltam Ibojka című könyvcédében Presser szövegei mellett helyet kaptak Erdős Virág, Kántor Péter, Parti Nagy Lajos, Sztevanovity Dusán, Varró Dániel, Závada Péter, Borbély Szilárd, Szép Ernő és Fejes Endre versei is. (Wikipédia)