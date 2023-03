Nyílvános rajongói levél Jáger Gyulának

Kedves Jáger Gyula!

„Egy régóta hűséges rajongóként megkértem a magyarzene.eu online magazint, hogy írjanak rólad egy cikket.

Ők viszont arra kértek, hogy ha vállalom névvel, írjak neked egy nyílt levelet, ami ezen okból meg is született.

Ezért bátorkodom ilyen formában megkeresni az én kedvenc énekesem.

Talán már van egy évtizede is, hogy felfigyeltem rád egy kedves barátnőm által. Akkoriban még nagyon el voltam merülve Flipper Öcsi emlékében, s kutattam minden formában utána, s kerestem a miérteket. Egyszer csak mutatott nekem egy felvételt, amin éppen a Tedd a szívedre a kezed című dalt énekeled. Mintha Öcsit hallottam volna, amikor becsuktam a szemem….

Így indult minden.

Elkezdtem keresgélni utánad. Akkor még épp a Dolce Vita zenekarban énekeltél, s nagyon megtetszettek a dalok. S aztán eljött a pillanat, hogy élőben is láthattalak.

Ott, azon az estén a MOM Kultban minden eldőlt azt hiszem… 2016. Flipper Öcsi Emlékest. Hatalmasat alakítottál azon a Koncerten, senki más, de te felállítottad székeikből a közönséget fergeteges produkcióddal. Öcsi boldogan, s büszkén figyelt odafentről, vagy hát, mintha ott lett volna köztünk, olyan élményt nyújtottál nekünk a Step kíséretében.

Minden dal a kisujjadban volt, amit ő énekelt azelőtt. Őszintén bevallom… tinikori nagy szerelmem volt.

Aztán jött néhány Step Koncert, ahol szerepeltél újra. Egyetlen bulit sem hagytam ki, imádtam azt a feelinget, s ahogyan átadod magad a zenének, hangulatnak, s érezhetően élvezte mindenki az előadásodat.

Majd jött a Dolly féle felkérés, hogy zenekari tagként szerepelj vele, s vitted magaddal a gitárost is a nEXt STEPből. Nem is akármilyen színpadon. Nagy sportcsarikat töltöttetek be, nem beszélve a „kisebb” fellépésekről. Imádtam ezeket az élményeket, amikor megtehettem, mindig ott voltam.

Mint minden jónak, ennek is vége lett, s berobbantatok a gitáros sráccal Charme együttesként.

Csodajó slágereket alkottatok közösen, hatalmas bulik, hangulat a köbön, s rájöttem közben, hogy mennyire imádom azt a kedves, szeretettel teli hangod, hangszíned, boldogsággal telik meg szívem, ha hallgatlak, minden gond elszáll, s csak a pillanatnak élek minden egyes koncerteden.

Aztán elkezdted szólóban, két vokalista táncoslánnyal, de az érzés, s élmény nem változott.

Sőt! Azóta a sikerekkel tűzdelt utad töretlenül ível felfelé. Hatalmas álmod vált valóra azzal, hogy Fenyő Miklóssal már 2x is egy színpadon állhattál, duetteztél, de még nagyobb volt a siker. Majd az ősszel újra Kanadai turné, már 5. alkalommal, de most szólóban, kedves gyönyörű szép, Pároddal. Betalált a retro a kint élő magyaroknál ismét.

Az idei év sem indult rosszul.

Első napján egy fantasztikus klip premierrel (Jáger Gyula – Black friday klip idekattintva), majd számos tv felvétellel, fellépéssel és egy igazán méltó elismeréssel. S.Nagy István díj!!! Álmodhatunk még szebb, sikeresebb jövőt? De ez még idén csak a kezdet. Nem beszélve a számtalan újságcikkről, tv- rádió műsorokról, bulikról, nagy sikerű dalokról, amik általad keltek életre csak az utóbbi évtized távlatából.

Az élet nem állt meg, újra egy igazi teltházas farsangi buli Budapesten, ahol a rajongók színe előtt is köszöntöttek, a díj miatt méltán a csodajó retro slágerekkel tűzdelt este kellős közepén. Hatalmas volt a hangulat, s épp, hogy befértünk. Egy tűt nem lehetett leejteni, annyian voltunk kíváncsiak rád, s mindenki nagyon élvezte. Azóta is visszavágyom.

De hamarosan folytatódik a csoda bolondok napján. Hú de nagyon várom, s mindig az az érzés kering bennem, hogy soha ne legyen vége a bulinak, mert ez nekem annyira jó, semmivel nem pótolható. Persze hallgatom itthon is a dalaid, visszanézem a koncertek videóit, felrázzák napjaim. A legjobb azért, ha ott vagyunk, s átadjuk magunkat az örömteli pillanatoknak.

Így figyellek évek óta ismeretlenül, de nagy rajongással. S vannak még a féltve őrzött TITKOK, mindig hatalmas meglepetéseket rejtenek.

Van egy álmom… Bárcsak teljesülne! Hamarosan itt van április elseje.*



Nagyon köszönöm az elmúlt évek csodáit, további sok sikert kívánva Neked! Hosszú, boldog életet, s jó egészséget, hogy még sokáig boldoggá tedd, szórakoztasd közönségedet, köztük engem is! ”

Rajongói tisztelettel:

Szemerédi Tamásné

* Nos, ti is találkozhattok Jáger Gyulával április 1-én 20 órakor a Legendában (Bp. Kövirózsa u. 8.) Örült jó RetroParty lesz (és ez nem tréfa).

