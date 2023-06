Jáger Gyula Esztergomban forgatott

A klipet látva szinte úgy tűnt, mintha egy kirándulás során spontán örömzenélésbe kezdtek volna, melybe bekapcsolódott a többi vendég is. Jáger Gyulától megtudtam, hogy bár keményen dolgoztak az előkészületekkel, a cél valóban az volt, hogy a lehető legőszintébb legyen. (Kihagyva a profi modelleket, táncosokat, színpadi díszleteket.) persze kérdeztem még:

– Hogyan jött a helyszín ötlete? Esztergom, vendéglő, kisvonat,…

Igyekszünk mindig valami számunkra izgalmas helyszínt választani. Voltunk már hajón, földön, motoron, most vonaton. Remélem, hamarosan repülünk is. Esztergom az egyik leggyönyörűbb hazai város, így nem volt nehéz belopnia magát a szívünkbe. Az egyik rajongó barát házaspár ott él, és ők szerezték meg a szükséges helyszíneket egy terep bejárás után.

– Mennyi ideig tartott a forgatás, mekkora áldozat volt a helyszín tulajdonosaitól?

Egy napig tartott a forgatás. Nem tértem le a nemrég választott útról, megint Erőss Imi barátommal forgattunk. Az elmúlt munkák során nagyon jól összecsiszolódtunk.

Mind a kisvonat tulajdonosa, mind az étterem tulajdonosa nagyon kedves volt, mindent maximálisan a rendelkezésünkre bocsájtottak. Rendkívül hálás vagyok nekik ezért, hiszen így a felhőtlen hangulat, nekik is köszönhető volt.

– Támogatták mással is a helyszín biztosításán kívül a produkciót?

Nem volt rá szükség ez nekünk épp elég segítség volt. Szerencsére magánkézben voltak ezek a helyszínek, így nem kellett akadékoskodó adminisztrátorokkal bonyolítanunk az életünket. Ráadásul aznap gyönyörű időnk volt, így minden a kezünkre játszott.

– Kik a szereplők?

Az elmúlt klipek során igyekeztem a szereplőket azokból a rajongókból baráttá avanzsált emberekből összeállítani, akik minden koncertünkön az első sorban tombolnak ugyan, de a magánéletben is mindig mindenben támogatnak. Ez egy közös heppening, ha évek múlva visszatekintünk majd rá, remélem, mindenkinek egy kedves emlék jut eszébe ezekről a klipekről. Én a boldogságról, a napfényről, szerelemről énekelek. Ezt úgy tudom a leghitelesebben visszaadni, hogyha így is élem az életem. Ezért is teszem bele a klipekbe a hozzám közelálló embereket. Lehetne modelleket választani statisztáknak, de úgy nem lenne részemről ennyire őszinte a dolog. A mai „hamis”, „látványra” erősen adó világban ez a trendekkel szembe megy, de a lelkemmel egy húron pendül, és végső soron nekem ez a legfontosabb.

– Mit kell tudni a szaxofonosról?

Dudival (Dudinszky Zoltán) az első közös Fenyő koncert után kezdtünk el együtt dolgozni. Ő Fenyő Miklós szaxofonosa évtizedek óta. Mint kiderült a párja nagyon szeret engem, jöttek a koncertjeimre, innen már csak egy lépés volt a közös munka. Szerencsém van, hiszen Dudi kiváló szakember. Igazi muzsika tetőtől-talpig és a hangszere mestere. Szerencsém van, hiszen olyan jó lelkületű emberekkel tudok zeneileg együttműködni, akik kiváló zenészek egytől –egyig.

Jáger Gyula – Dúdold velem:

youtube.com/watch?v=GZ_FEW_VJoI