Zsűriből az elnökségbe

Zsoldos Dávid zenészt, kulturális menedzsert beválasztották az egyik legjelentősebb nemzetközi zenei díj, az ICMA (International Classical Music Awards) elnökségébe. A Papageno vezetője évek óta tagja az ICMA zsűrijének, most a németországi Bambergben egyhangú szavazással választották meg az elnökség egyetlen megüresedett helyére – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Mint írták, az International Classical Music Awards 2011-ben alakult meg az előző évben megszűnt MIDEM Classical utódjaként. A jelenleg húsz tagból álló zsűri elsősorban független zenei magazinokból (Pizzicato, Rondo, Staccato) és klasszikus zenei rádiókból (Radio Romania, Radio Stephansdom) áll, de tagja a zsűrinek a Deutsche Welle és az osztrák IMZ International Music + Media Center is. A zsűri elnöke az alapítástól kezdve a luxemburgi Rémy Franck (Pizzicato).



Az ICMA minden évben tizenhat audio és video kategóriában díjazza az adott év legkiválóbb klasszikus és kortárs zenei felvételeit. A szervezet legjelentősebb eseményeként minden tavasszal – az idén Bambergben, jövőre pedig Kolozsvárott, az új koncertteremben – nagyszabású gálaesten mutatja be a győzteseket.



„Már az ICMA-zsűritagság komoly megtiszteltetés volt, hiszen ide meghívják az arra érdemesnek tartott kiadványokat, szakembereket. Nagyszerű, inspiráló kollégák ülnek a zsűriben, akikkel az elmúlt években kifejezetten élveztem a közös munkát. Szerintem komoly lehetőségek rejlenek az ICMA-tagok együttműködésében, így örömmel vállaltam a felkérést” – idézte Zsoldos Dávidot a közlemény.

A Fideliot is Zsoldos alapította

Zsoldos Dávid zongoristaként és zenetörténészként végzett a Zeneakadémián, a kulturális menedzser ma idehaza elsősorban a Papageno vezetőjeként ismert. Médiaszakemberként nevéhez fűződik a Fidelio, a Klasszik Rádió és a Müpa Magazin megalapítása, vezette a Libri, majd a Index kulturális médiaportfolióját.



A Magyar Zenei Tanács elnökét az ICMA mellett meghívták az idei Classical Next zsűrijébe is, 2018 és 2024 között az Európai Zenei Tanács (European Music Council, EMC) elnökségi tagja volt, amely 2022-ben Budapesten tartotta meg a legnagyobb európai zenei szakmai seregszemlét, az European Forum on Music-ot.



Produkciós területen a legjelentősebb intézmények partnereként dolgozik, hazai és külföldi képzések, konferenciák és versenyek rendszeres előadója és zsűritagja.