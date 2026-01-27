Pénteken tartják a Népzenészbált a Fonóban

Egyszerre tisztelgés a hagyomány előtt és élő bizonyíték a népzene modernségére

A nyitókoncerten mások mellett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Zenekara, a Horsa Banda és a Magos Együttes lép színpadra.



A Népzenészbál nyitókoncertjén fellépő formációk önálló összeállításokkal mutatják be zenei világukat. Koncertet ad Kiss-Balbinat Ádám és barátai, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Zenekara, Kalász Máté és barátai, a Horsa Banda és a Magos Együttes – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Ezek az együttesek és művészek a Kárpát-medence különböző tájegységeinek zenei hagyományait képviselik, így a közönség átfogó képet kaphat a kortárs magyar népzenei élet sokszínűségéről.

Koncertek után a közönségé a főszerep

A koncertblokkokat követően hajnalig tartó táncházi mulatság lesz Kalász Máté és barátai közreműködésével. A tánctér egyszerre ad teret a tapasztalt táncosoknak és azoknak is, akik csak ismerkednek a táncházi kultúrával.

Az est házigazdája, szervezője D. Tóth Sándor „Satya”, aki évek óta meghatározó alakja a hazai népzenei közegnek.



„A Népzenészbál nem csupán koncert és táncház, hanem olyan szakmai és közösségi fórum, ahol a népzene különböző generációi és regionális hagyományai találkoznak. A rendezvény évről évre megerősíti azt a szemléletet, hogy a népzene élő, folyamatosan megújuló kulturális örökség, amely egyszerre képes hagyományőrző és kortárs módon megszólalni” – írták.



A Népzenészbál egyszerre tisztelgés a hagyomány előtt és élő bizonyítéka annak, hogy a népzene ma is képes közösségeket teremteni és új generációkat megszólítani.