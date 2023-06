Izgalmas hangzás, török jegyek Kiss Kevin új dalában

Kevin szeret kísérletezni dalaiban, és nem volt ez máshogy az Isztambulnál sem. „Kiskorom óta nézek török sorozatokat, és mindig figyeltem ezekben a zenékre is. Emiatt lehet, hogy a török dallamjegyek megmaradtak bennem. Amikor megfogtam a gitárt, még nem tudtam, mit szeretnék írni, csak lefogtam az akkordokat és beugrott, hogy passzolna ehhez ez a világ” – fogalmazott az énekes-dalszerző.

A dal producere Szakos Krisztián volt, ő segített Kevinnek felépíteni az Isztambul hangzásvilágát. „Krisztián sok török hangszert mutatott nekem a stúdióban, amik nagyon jól szóltak és inspirálóak voltak, ezekből került bele néhány az alapba” – fogalmazott Kevin.

A szövegben a fiatal tehetség személyes élményei is megjelennek, a sorokban őszintén mesél életéről: „Egy lovász fiúból így lesz énekes, a szegénység hidd el, hogy végzetes. Ezek nem tudják, milyen szegénynek születni, a borsodi hegyeknél kezd a nap lemenni, sokan sose tudják meg, milyen igazán szeretni”. A klip is ehhez a hangulathoz igazodik.

youtu.be/ANPhTO0J8qs

„Az egyik, ha nem a legjobb forgatásélményem volt. Szuper volt a stáb és a hangulat, nagyon jól telt az egész nap. Szurma András sztárdizájnert még az X-Faktor alatt ismertem meg, tudtam, hogy készítenek klipeket. Már akkor beszéltünk róla, hogy egyszer szeretnénk közösen dolgozni, és szerencsére ez most össze is jött” – fogalmazott Kevin, aki nagyon élvezte, hogy lovon is ülhetett a forgatáson. Az Isztambult a Videoflow csapata készítette, a rendező-operatőr Kovács Ruben, a kreatív producer-gyártásvezető pedig Szurma András volt. A dalnak egyébként nem csak a hangzásában jelennek meg a keleti jegyek: a videóban is elrejtettek több török érdekességet.