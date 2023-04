Nemzetközi orgonafesztivált tartanak májusban Szolnokon

A második alkalommal megrendezendő seregszemle nyitóhangversenyének Martfű ad otthont – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Somogyi Anita énekművész, a fesztivál igazgatója a közleményben kiemelte: a koncertek ingyenesek és online is megtekinthetők.

A tájékoztatás szerint a fesztivál május 15-én, hétfőn, a martfűi Szent Tamás apostol templomban kezdődik a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar orgona tanszakára járó hallgatók hangversenyével.

Május 16-án, kedden, reggel 8 órakor Ég és föld között lebegve – orgonával egy nap alatt a Föld körül címmel egy rendhagyó kezdeményezés indul: Új-Zélandtól Hawaii-ig huszonnégy óra alatt egy-egy óra ízelítőt kaphatnak a zenekedvelők a világ orgonaművészeinek bemutatóiból. Az orgonazene rajongói a Classical Music Mastering Youtube-csatornán (youtube.com/channel/UCp1JGzbcNp-r6AQSvANYzNA) követhetik nyomon az orgonavirtuózok játékát. A közvetítések 24 órával később, május 17-én reggel 8 órakor fejeződnek be, az első állomás Új-Zéland, az utolsó Hawaii – írták.

Somogyi Anita szerint a rendezvénnyel a békét, az elfogadást, az egyenrangúságot hirdetik; a huszonnégy órás nemzetközi kapcsolás napján ismert és kevésbé ismert előadók is bemutatkoznak.

A közlemény idézi Kuzma Levente orgonaművészt, a fesztivál művészeti igazgatóját, aki elmondta: a közvetítéseket a Classical Music Mastering irányítja Szolnokról és Londonból. A május 16-ai világkapcsolás szolnoki állomása a helyi Belvárosi Szentháromság templom, ahol a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Kuzma Levente orgonaművész hangversenyét hallhatják az érdeklődők helyi idő szerint 19 órakor. Közreműködik továbbá Mészáros Zsolt Máté orgonán, vezényel: Molnár Éva. Az előadás során Alexandre Guilmant, Johannes Brahms, Horváth Márton Levente, Koessler és Louis Vierne műveit hallhatja a közönség.

A szolnoki Belvárosi Szentháromság templomban május 17-én tartják az Orgonaakadémia megnyitóját Kuzma Levente vezetésével, május 18-án, csütörtökön kántor továbbképzést tartanak, amelynek megnyitóját Kovács Attila kántor vezeti. Ugyanott május 19-én, pénteken, Marek Stefanski lengyel orgonaművész ad koncertet. Szombaton Kertész Mátyás lantjátékát, majd Csupor Balázs orgonaművészt hallhatják az érdeklődők. A nap végén Cristina Struta román orgonaművész lép fel, közreműködik a Lieto Énekegyüttes, művészeti vezető: Skorkáné Homoki Henriette. Vasárnap Bednarik Anasztázia orgonaművész ad koncertet.

A szolnoki Belvárosi Szentháromság templom ad otthont május 21-én, vasárnap a fesztiválzáró hangversenynek is. Fellép Kuzma Levente orgonaművész, Somogyi Anita énekművész és a Flores Énekegyüttes. Vezényel az együttes karnagya: Inukai Masahiro.

