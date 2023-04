Retró tárgyakat vonultat fel dupla videóklipjében a FISH!

Mi több, klip a klipben is látható a 4 és fél percben. Ha nem érted, nem benned van a hiba, lesd meg a videót, nosztalgiázz kazettával, VHS-sel, Game Boy-jal, Bruce Willis DVD-kkel, walkman-nel, és még egy csomó retró cuccal! A két szám rajta lesz a FISH! május elsején megjelenő lemezén.

Régen minden jobb volt címmel jelenik meg május elsején a FISH! hetedik nagylemeze a stream felületeken. Az albumot a Csipsz és kóla, illetve a Huszonkettő klipjével vezették fel az elmúlt hónapokban, most pedig itt az új videó, ami ráadásul két dalt tartalmaz.

– A két kezdő dal, az Ahogy jön, úgy jön, és a címadó, azaz a Régen minden jobb volt egy videóban lett megfilmesítve – fogalmazott Kovács Krisztián, a FISH! énekese. – Rövid számaink vannak, így legalább lett egy rendes hosszúságú klipünk. Van benne egy másik furfangosság is, mivel a klipben egy ideig látható a klip.

A kisfilm az ezredfordulót idézi meg azzal, hogy csupa retró tárgy bukkan fel benne, köztük Nokia 3310-es mobiltelefon, Game Boy, walkman, régi plakátok, Dog Eat Dog vinyl és Bruce Willis DVD-k.

– Nem vagyunk boomer arcok, mindössze visszatekintünk önreflektív módon. Ez köszön vissza a videóban és az új lemezünkön is – folytatta Kovács Krisztián. – A kezdetek óta Do it yourself szemlélettel működünk, és 25 éve ugyanazt csináljuk.

A klip különlegessége még, hogy a készítő Syndrome Production stábja is látható benne. A videó végén felbukkan egy radiátor, aminek már külön története van.

– 2011-ben a szegedi Garaboncziás Borozóban játszottunk, ahol a közönség elkezdett bodysurfing-ezni egy radiátort, azaz fej felett egymás kezébe adták – emlékezett vissza Krisztián. – Azóta kétszer is meghirdettünk olyan akciót, hogy aki radiátorral érkezik egy koncertünkre, az ingyen bejöhet. Dunaújvárosban és Miskolcon volt is rá példa, és újra meghirdetjük majd.

A Régen minden jobb volt album kazettán is megjelenik, ami egy pólóval és retrospektív módon egy zenekari poszterrel vásárolható meg. A lemezből ízelítőt ad a zenekar május 5-én Budapesten, a Barba Negrában.

FISH! – Ahogy jön, úgy jön / Régen minden jobb volt videóklip:

youtu.be/YhfKlDzw1iw