Lassan már csak videójáték nem készült a zenés vígjátékból

A Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc dalainak felhasználásával készült film musicalváltozatát február 13-án mutatják be az Erkel Színházban, Szente Vajk rendezésében.



Az intézménynek az MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint a megújult Erkel Színház 2026-os éve a Hogyan tudnék élni nélküled? olvasópróbájával indult. A szereposztásban a színház csapatának tagjai mellett megtalálhatók a film egyes szereplői, és többen most debütálnak a musicalszínházban – emelték ki.



A közleményben Szente Vajknak, a színház vezetőjének szavait idézik, aki elmondta: már az Erkel indulásakor úgy gondolta, hogy a Demjén Ferenc dalaira épülő zenés vígjáték a musicalszínházként megújult Erkel színpadán is életre kelhet. „Amikor megnéztem a filmet, már éreztem, hogy valószínűleg jól fog működni színházban is”

– mondta a rendező.

Nem a film sikere ihlette a zenés színdarabot

Felidézte: alig jelent meg a film a mozikban, amikor elkezdték az első egyeztetést a producerrel, Kirády Attilával. Az Erkel Színház első időszakában pedig már el is döntötték, hogy 2026-ban színre viszik a musicalt.



A rendező elmondta: a történet maga egy életfázisváltásról szól. „Viszonylag fiatalon meghozzuk az életünket meghatározó döntéseket és azt is eldöntjük, milyen emberekké szeretnénk válni. A szerelem azonban olyan erőként jelenik meg, ami gyökeresen megváltoztatja a terveinket. A kérdés az, mi történik a kitalált életünkkel, ha teret engedünk az érzelmeknek” – mondta.



A közleményben kiemelik: „soha egyetlen magyar színházi jegyértékesítés nem ért el ekkora sikert, nem volt még ekkora roham egyetlen előadás jegyeiért sem”.

A produkcióban Gergő szerepét Ember Márk, Esztert Törőcsik Franciska/ Kovács Gyopár játssza. A darabban Marics Péter/ Veréb Tamás, Tóth Angelika, Brasch Bence, Kirády Marcell, Kovács Harmat, Szabó P. Szilveszter, Vásári Mónika, Csobot Adél, Fehér Tibor/ Puskás-Dallos Péter, Cseh Dávid Péter, Pásztor Virág, Bede-Fazekas Máté, valamint Bernáth Nina/ Kápolnási Maia Elinor is szerepel. A jelenkori Gergő szerepét Feke Pál, a jelenkori Esztert Auksz Éva alakítja.



A díszletet Rákay Tamás, a jelmezeket Kovács Yvette Alida tervezte, a koreográfus Túri Lajos Péter.



A szövegkönyvet Kirády Attila ötletéből, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyve alapján Szente Vajk és Galambos Attila írta.