Újra alkotott az egyik legsokoldalúbb magyar zenész

Idén tavasszal megjelenő tizedik stúdióalbumából is ízelítőt ad Frenk pénteken a Magyar Zene Házában. A szóló előadóként több mint két évtizede dolgozó, mindig kísérletező művész a hazai könnyűzenei élet egyik legszínesebb, legsokszínűbb előadója. Zenéjében ötvöződnek a rock, a pop, a funk, a sanzon, a klasszikus és a dzsessz elemei. Dalai egyszerre férfiasak és nőiesek, vadak és melankolikusak, a sanzonok líraisága jól megfér bennük a populárisabb hangvétellel. Saját utánozhatatlan stílust teremtett a különböző zenei irányzatok vegyítésével – olvasható a Zene Háza honlapján.



Február 13-án néhány új dala mellett korábbi ismert számait is eljátssza. A koncertjein éneklő és gitározó Frenk (Torma Gábor) a Hiperkarma dobosaként került az underground zenei kultúra sűrűjébe és vált ismertté, 2007 óta a Budapest Bár állandó énekese. 2005-ben alapított saját zenekart, és azóta kilenc lemeze jelent meg. Jelenlegi együttesében Vastag Gábor (gitár), Giret Gábor (basszusgitár), Bátor Bence (dob) és Gábor Andor UFO (ritmushangszerek) zenél vele.

Húsz év, kilenc album, megannyi dallam

A multiinstrumentális zenész számai elsősorban az elfojtottságot, az éjszakák világát mutatják be. Szívesen játszik feldolgozásokat olyan előadóktól, mint például David Bowie vagy Elvis Presley. Az előadó, dalszerző legutóbbi anyaga, a 2024 decemberében kiadott Isten élt Pesten a 2024-ben elhunyt francia filmsztár, Alain Delon előtt is tisztelgett. Saját produkciója mellett játszik a bluesos Braindogsban, emellett a punkrockos supergroupban, a Wake Up 1230-ban is szerepel.

Első saját anyagát 2006-ban jelentette meg Szívzörejek címmel, ezt követte a Nagyvárosi éjszakák (2010), a Minden ellen (2012), a feldolgozásokat tartalmazó Songs for Jelena (2015), a Magyar pszicho (2018), a Tudom kivagyok (2020), az Abszolút szabadon (2022), a Ha táncolok veled (2024), majd az Isten élt Pesten (2024).