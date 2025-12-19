Pop, elektronikus mellett zene határok nélkül kategória is lesz

Negyedszer is elindul a Telekom Electronic Beats Szelektor pályázata, amely a hazai zenei utánpótlást keresi – közölték pénteken a szervezők az MTI-vel.



A pályázatra 2026. február 11. éjfélig várják olyan zenei alkotók jelentkezését pop, klub- és kísérleti zenei kategóriákban, akik szeretnék dalaikat a világ elé tárni. A legjobb zenékből minden jelentős streaming platformra válogatás készül, továbbá az alkotók zeneírást segítő Macbookot és fellépési lehetőséget is nyerhetnek – olvasható a szervezők közleményében.

Neves zsűri fog dönteni

Az elbírálásban ezúttal a hazai Telekom Electronic Beats tagjain kívül részt vesz a popzenei kategóriában Lenkke_, Laurie és a Girlhoodból ismerhető Tícia, a klubzenéket Slym, Bug és Isu veszi majd sorra, a határokon átívelő zenéket Kolbenheyer Erik, Pándi Balázs és Halmos András értékeli majd.



A Telekom Electronic Beats magyarországi csapata 2021-ben indította el tehetségkutatóját feltörekvő producerek és zenekarok számára. A sikeres etapok után idén negyedik alkalommal hirdették meg a pályázatot.



A Szelektor pályázat pontos menete a szelektor26.hu-n olvasható.