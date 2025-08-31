A jazz egyik legmeghatározóbb alakja 2026-ban lenne 100 éves



Miles Davist ünnepli a JazzFest Budapest őszi kocertsorozata október 26. és november 17. között Marcus Miller, Bill Evans, Kenny Garrett és Keyon Harrold fellépésével, ezzel a JazzFest Budapest már idén ősszel elkezdi a centenáriumi koncertsorozatot. A kortárs jazz meghatározó művészei állítanak emléket Davisnek, akik mindannyian saját jogon is világsztárok, ugyanakkor szoros szálakkal kötődnek az életműhöz – közölték a szervezők az MTI-vel.

Erkel, Eiffel, szaxofon, basszgitár

Marcus Miller basszusgitáros, zeneszerző és producer, aki Miles Davis egyik legfontosabb alkotótársa volt a nyolcvanas években, október 26-án az Erkel Színházban ad koncertet. Marcus Miller írta és hangszerelte többek között a legendás Tutu album számait, amely a korszak egyik legmeghatározóbb jazzlemezévé vált. Keyon Harrold október 28-án az Eiffel Műhelyházban lép fel.

A kortárs jazz egyik legizgalmasabb művésze először a Grammy-díjas Don Cheadle Miles Ahead című filmjének trombitás hangjaként, valamint a kritikusok által elismert The Mugician című albumával került a nemzetközi figyelem középpontjába. A szaxofonos Bill Evans október 30-án az Eiffel Műhelyházban ad koncertet Dave Weckl, Steve Weingart és Jimmy Earl társaságában. Bill Evans Miles Davis 1980-as évekbeli visszatérésének egyik kulcsfigurája volt.

November 17-én Kenny Garrett szaxofonost hallhatja a közönésg az Eiffel Műhelyházban. Az igen sajátos hangszínnel és stílussal rendelkező amerikai zenész Miles Davis zenekarában vált igazi világsztárrá. A JazzFest Budapest koncertsorozata nem pusztán tisztelgés Miles Davis előtt, hiszen a fellépők koncertjei élő bizonyítékai annak, hogy Davis öröksége tovább él, inspirálja a következő nemzedékeket és ma is új utakat mutat a jazz jövőjének.