Aki nyáron Almaviva volt, az ősszel lesz Figaro lesz

Mozart Figaro lakodalma című vígoperájával nyitja meg 2025/26-os szezonját a Magyar Állami Operaház. A betiltott botránydarabból született közkedvelt opera az évad során csak szeptember 13. és 21. között, öt alkalommal látható – közölte az Operaház az MTI-vel hétfőn.



A közleményben felidézték: Beaumarchais A sevillai borbély című komédiájának folytatása a francia forradalom előtti arisztokratikus berendezkedést illető kritikájával akkora botrányt kavart, hogy bemutatását több uralkodó is betiltotta. Mozart és a szövegkönyvet szerző Da Ponte azonban a tiltást megkerülve, opera formájában vitték sikerre a darabot, aminek népszerűsége világszerte ma is töretlen, és az alaprepertoár egyik megkerülhetetlen művének számít – írták a tájékoztatóban. A darabban, amit a Magyar Állami Operaház a dalszínház 2022-es újranyitása óta játszik, Almaviva gróf és a grófné, valamint szolgálóik, Figaro és Susanne kapcsolatain keresztül egyebek mellett a házasság, benne a szerelem, a hűség, a féltékenység és a kiszolgáltatottság témái jutnak fontos szerephez.

A kettős szereposztásban Almaviva gróf szerepében a nyáron debütált Szemerédy Károly mellett Orendt Gyula, a Berlini Állami Operaház sepsiszentgyörgyi születésű tagja látható, aki csaknem egy évtized után énekel újra a Magyar Állami Operaház produkciójában, miközben a grófot a Glyndebourne-i és az Aix-en-provence-i Húsvéti Fesztiválon, valamint Barcelonában, Berlinben és Düsseldorfban is megformálta.

Debütánsokkal lesz tele az előadás

Figaróként az ugyancsak a nyáron bemutatkozott Pataki Bence mellett Sándor Csaba debütál, aki a nyáron még Almaviva grófként volt látható, rafinált szolgáját pedig korábban Bukarestben és Kolozsváron is alakította. A további főbb szerepekben a nyári szereposztásokban nagy sikert aratott fiatal művészek, Tuznik Natália és Brassói-Jőrös Andrea (Grófné), valamint Brindás Boglárka és Rácz Rita (Susanna) lépnek színpadra.



Ugyancsak debütál az előadásban Fürjes Anna Csenge (Marcellina), Kiss András (Bartolo) és az operastúdiós Ortan Vivienne (Cherubino) olyan rutinos művészekkel párban, mint Farkasréti Mária, Rácz István vagy Kálnay Zsófia. Az új beállók közt említhető még az operastúdiós Pál Botond (Don Curzio), Erdős Attila (Basilio) és Zajkás Boldizsár (Antonio) is, a nyáron bemutatkozott operastúdiós Anija Lombard (Barbarina) mellett.



A Magyar Állami Operaház zenekarát, énekkarát és gyermekkarát Vajda Gergely vezényli: az alabamai Huntsville Symphony Orchestra zeneigazgatója és a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar vezető karmestere több mint két és fél évtizedes pályafutása során első ízben dirigálja Mozart mesterművét. A táncbetétben, melynek koreográfiája Nádasdy András nevéhez fűződik, a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei működnek közre.



Az előadás Galgóczy Judit rendezésében, Csikós Attila és Vágó Nelly rokokó díszleteivel és jelmezeivel a szeptember 12-i főpróbát követően szeptember 13-án, 18-án, 19-én, 20-án és 21-én lesz látható.