Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Dallal és énekkel ünneplik a borokat Baranyában

bor pohar
Picture of magyarzene

magyarzene

Több zenekar is fellép a Pécsen és a villányi borvidéken megrendezendő 29. Európai Bordalfesztiválon

A szervezők MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a 14. Villányi prémium bormustrával és a harmadik alkalommal zajló Bordalnok énekversennyel kiegészülő rendezvényen a házigazda Bartók Béla Férfikar mellett olasz, angol és szlovák énekegyüttesek lépnek fel.

Az érdeklődők a Pécsi Szimfonietta, a Zengő Együttes, a Misina Néptáncegyüttes, a Somogy Zenekar és a Pécsi Ércbányász Koncertfúvószenekar műsorait is meghallgathatják. A fesztiválon az énekegyüttesekkel Kovács István basszus- és Bognár Szabolcs baritonénekes is fellép.

A fesztivál első napján a villányi borvidék ad otthont a programoknak: a Jammertal Pince lovagtermében megrendezett megnyitó után indul az énekesek felvonulása a villányi pincesoron a fesztivál együtteseivel, amelyek ezt követően pincekoncerteket tartanak.

Gálakoncert lesz a hétvége csúcspontja

Szombaton gálakoncerten hallhatja a pécsi közönség a résztvevő együtteseket a pécsi Kodály Központban. A gálakoncertet megelőzően a 14. Villányi Prémium Bormustra színesíti a rendezvény programját. A Kodály Központ aulájában idén tíz villányi pincészet prezentálja borait.

A fesztivál zárónapjának délelőttjén a villány-siklósi borút településein adnak koncerteket a résztvevő együttesek, majd délután a pécsi Széchenyi téren a Pécsi Napok záró napjába bekapcsolódva, a Bor és Dal Ünnepén szüreti felvonulással, borkóstolással és a Népek bordalai és táncai elnevezésű rendezvénnyel zárják a programsorozatot.

A fesztiválról további részletek és a jegyinformációk a www.winesongfestival.hu oldalon érhetőek el.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

bor pohar

Dallal és énekkel ünneplik a borokat Baranyában

magyarzene 2025-09-06

Több zenekar is fellép a Pécsen és a villányi borvidéken megrendezendő 29. Európai Bordalfesztiválon A szervezők MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a 14. Villányi prémium bormustrával és a harmadik alkalommal zajló

hangszerjavitas_budapesten

Pattan? Nyekereg? Így ismerd fel, mikor szorul hegedűd javításra

A hegedű finom, élő anyagból készült hangszer: a legkisebb eltérés is hallhatóvá válik. A cél nemcsak a hiba „tüneti” kezelése, hanem az ok feltárása – ez a professzionális hegedű javítás lényege. Az alábbi útmutató abban segít, mikor kell hegedűt javítani, és milyen jelekre érdemes azonnal figyelni.

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu