Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Fonó Szilveszter – Koncertekkel és táncházzal várnak mindenkit

Makám koncert Fonó
Napokon át tartó vígassággal búcsúztatják az óévet

Válogatott világzenei koncertekkel, lemezbemutatókkal, Jazz Előszilveszterrel és szilveszteri táncházzal várja a közönséget az év utolsó napjain a Fonó Budai Zeneház – tájékoztatta az intézmény hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint december 27-én a Budapest Folk Duo mutatja be első lemezét. Szlama László és Bergics András duójának zenéje „az eddigi közös munkájuk esszenciája”. Koncertjeiken a magyar és európai népzene, a régizene, valamint saját feldolgozásaik is megszólalnak a duda, a hegedű, a furulya, a kaval, a buzuki, a citera és a koboz különleges hangzásával – írták a szervezők. A koncertre vendégként érkezik a Narun (Caspar Thorpe és Babcsán Bence), az est pedig táncházzal zárul, ahol a Kaptza húzza a talpalávalót – tették hozzá.

December 28-án este Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Kollár Klemencz Kamarazenekar lép majd fel a Fonóban. Mindkét alkotó évről-évre visszatérő vendég.

A Fonó 29-i év végi világzenei estjét az Ötödik Évszak nyitja: zenéjükben a kárpát-medencei népzene ereje és a francia sanzon lírai világa találkozik. Nagy Csomor András és zenekara „nyit ajtókat különböző zenei világokra”. A programot a Junior Prima díjas Tárkány Művek zárja
– olvasható a sajtóanyagban.

Idén is megtartják a jazzes évbúcsúztatót

A Fonó hagyományos évzáró jazzestje december 30-án három produkcióval várja a nagyérdeműt.

A Juhász Gábor Trió Holló Aurél közreműködésével mutatja be a Stories From The West Side anyagát, amelyben Bernstein zenéjét jazzinterpretációkban hallhatja a közönség. A Halper-Hendrix World friss megközelítésben idézi meg Jimi Hendrix örökségét. Az est harmadik formációja, Orbán György együttese Coltrane „inspirációjára építve saját szerzeményeket és újragondolt témákat szólaltat meg, a spirituális jazz hagyományát mai absztrakt hangzásvilággal kapcsolva össze” – fogalmaztak a szervezők.

Az óévet a Fonó Folk Szilveszter elnevezésű táncházzal búcsúztathatja a közönség, akiknek a Magyarpalatkai Banda, a Talléros Együttes és a Poklade „húzza majd a talpalávalót”.

További információ a https://www.fono.hu/hu/programok/ oldalon található.

Mindenünk a zene

