A mainstream bemutatkozás után jön a következő fejezet

VR és japán filozófia találkozása a Csillag születik felfedezettjének új dalában



Debütált a Csillag Születik döntőjére szánt dala Yamazakinak, aki VR-avatár mögé bújva szerepelt a műsorban. A „Katsu” című szám december 20-án jelent meg, és az előadó szerint egyfajta zen buddhista ébresztésként szolgál, amely a gyermekkori traumák feldolgozásáról és a múlt elengedéséről szól. Rakovics Benedek, művésznevén Yamazaki, az első magyar versenyző, aki VR-technológiával lépett színpadra. A műsor után mentori szerepvállalását is bejelentette: 2026-tól tehetségeket segít majd elindulni a zeneiparban. Januárban a KunaTones jazz-fúvósaival közös új száma is megjelenik.



Bár a döntő kapujában búcsúzott a Csillag Születik című műsortól, Yamazaki számára ez nem a végállomást, hanem a „Farkas” ébredését jelentette. Az előadó december 20-án bemutatta azt a dalt, amellyel a Fináléban állt volna színpadra. Az előadó, aki farkasmaszk mögé bújva, VR-technológiával varázsolta el a nézőket, most először beszél a gyerekkori traumáiról, és arról a dalról, amivel a Fináléban állt volna a közönség elé. December 20-án érkezik a Katsu.



Rakovics Benedek, művésznevén Yamazaki, a világon az első magyar tehetségkutató-szereplő, aki VR-avatarral lépett színpadra. A karakterét 15 évesen alkotta meg, amely azóta a művészi kifejezésének eszközévé vált. Produkcióiban a legmodernebb technológiát ötvözte az ősi japán filozófiával, így vált ismertté a nemzetközi VR-közösségben is. Zenéje korábban a Rolling Stone-válogatásba is bekerült, Japán egyik sztárműsorvezetője pedig külön interjút készített vele. A művész elmondta azt is, hogy ennek a stílusnak világszerte, különösen Japánban hatalmas közönsége van, de Magyarországon a teljes beéréséhez még sok évre lehet szükség.



Yamazaki szereplése a tehetségkutató műsorban több volt, mint show. „Meg akartam mutatni, hogy 35 évesen is lehet valaki újszerű, és nem kell mindig az erőset játszani. Lehetünk puhák, kedvesek és sokrétűek” – vallja az előadó, akit a zsűri a modern látásmódja, a zenei alap és a produkció minősége miatt is dicsért, még ha a VR-technológia mélységeit nem is mindenki értette elsőre. A műsor után kapott üzenetek áradata ugyanakkor igazolta számára, hogy a képernyőn való szereplés még ma is státuszt jelent a társadalom szemében.

A mainstream bemutatkozás után jön a következő fejezet

December 20-án debütált a Katsu. A dal címe egy zen buddhista felkiáltás, egyfajta ébresztő, amivel Yamazaki a múlt sötét árnyait kergeti el. Az előadó az ősi japán kultúra iránti rajongását korábbi alkotásaiba is beépítette. Yamazaki őszintén vallott arról, hogy érzékeny gyermekként nehéz családi és szociális légkörben nőtt fel, sosem találva a helyét a kortársai között. „Mindig az igazságtalanság és a kirekesztés ellen harcoltam. Ahhoz, hogy a szivárvány megjelenjen, szükség van az esőre” – mondja a dal fő üzenetéről.



A videó itt tekinthető meg:

https://youtu.be/Crnq01gyFWU



A szerző számára a jelenlegi időszak az építkezésről és az önfejlesztésről szól. „A műsorban elnyerhető fődíjat is más tehetségek felemelésére fordítottam volna, és ezt a mentori küldetést most saját erőből folytatom. Segítek az egyedi, különleges alkotóknak, hogy ők is megtalálják a hangjukat és a helyüket a zeneipar útvesztőiben.” Yamazaki bejelentette: 2026-ban mentorként segíti a hozzá hasonló különleges tehetségeket a zenei pályán való elindulásban.



„Ez a tevékenység már eddig is része volt az életemnek, elsősorban japán zenészeknek segítek zeneipari, hangmérnöki tanácsokkal, de most egy közösség formálásába kezdtünk, ahol összefogjuk a VR zenészeket és segítünk nekik eljutni szélesebb közönséghez.” Jövő év elején pedig érkezik a nemzetközi jazzéletben jólismert KunaTones jazz-fúvósokkal közös „Hayate” című kollaboráció, amely a city pop és a belső béke kontrasztját dolgozza fel közérthető, mégis igényes formában.