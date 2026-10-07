Intermediális alkotások MI-vel támogatva

Képzőművészet, digitális grafika és zene mesél a virtuális evolúcióról a Magyar Zene Házában október 21-én este. A produkció a mesterséges intelligenciát mint partnert használja fel – tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Az előadás arról szól, miként lesz istenné az ember a saját digitális teremtménye által, és hogyan fordul ellene később ez a teremtmény. A mesterséges intelligencia saját nyelvet hoz létre, mi marad ekkor az ember szerepe, milyen lenne a világ teremtését robotként átélni – mások mellett ezekre a kérdésekre keresi a választ a performansz.

Mint a szervezők kiemelték, hat külföldi és hazai zeneszerző írt vadonatúj performatív műveket a Samodai-Szives Duónak. A Duó 2018 óta fejleszti vizuális és performatív koncertjeit Európa-szerte, kortárs zeneszerzőkkel együttműködve, hogy minél színesebben tudja a zene nyelvén megfogalmazni azt, amin nap mint nap gondolkodunk: a meséken, a szertartásokon, azon, mi is az az intelligencia, mit jelent embernek lenni.

Október 21-én a Magyar Zene Házába hozzák el szerzőik műveit: Szives Márton Bánkövi Gyulával közösen a digitális teremtést, Howard J. Buss a virtuális elemek fejlődését, Molnár Viktor a virtuális élet evolúcióját foglalja zenébe, míg Virág Anna Virág az ember változó önképéről készített performanszot.

„Márkos Alberttel és Molnár Viktorral sokat dolgoztunk együtt, egy-egy teljes albumot is készítettünk színpadias műveikből. Egymásnak feszülnek a gondolatok a szerzők közt, például Márkos zenéjében fogjuk ripityára törni szó szerint mindazt, amit addig Molnáréban precízen felépítünk. A digitalizáció éltetése és lázadás a gépek ellen, egy koncertben” – idézte Szives Mártont, a program művészeti vezetőjét a közlemény.

Fontos szerep jut majd a pingpong labdáknak

A Duó három vizuális művésszel dolgozik együtt, hogy a vizuális koncertek formáját egy magasabb szintre emeljék. A mesterséges intelligenciát már nem művészi kifogásként, hanem mint kamarapartnert és látványtervezőt használják.

Nagy Katalin Matild élő grafikáit Kimmel Csaba és Lovas Máté látványtervezők manipulálják közösen, mégpedig úgy, hogy a generatív látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra, ritmusra, szerves formálói a koncert forgatókönyvének, sőt sokszor még a zeneműveknek is. „Kamerák, érzékelők, élő rajz, audioreaktív grafika, térbeli vetítés, matracpumpa. A megfelelő emberek kezében mindez egy művészeti és látványos vizuális koncertté tud összeállni” – sorolta Lovas Máté digitális grafikus.

Az előadók ígérete szerint a közönség ki is próbálhatja a hang és a technika kapcsolatát. A nézőket arra kérik, hozzanak magukkal pingponglabdákat, amelyekre jelentős szerep vár az esten.