Először lesz színen a világ egyik legjobb DJ-je

A népszerű holland dj, Tiësto mellette a legkeresettebb hazai sztárok is fellépnek jövőre a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN) – tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A közlemény szerint a Coca-Cola SZIN egyik fő vonzereje, hogy a pörgős és változatos felhozatal ellenére is meg tudja őrizni az élhető, emberléptékű hangulatát, miközben nemzetközi sztárokat és a hazai élvonal legjavát is elhozza a fősodorbeli poptól az autentikus világzenéig.

Bagossy Brothers Company, Desh és Dzsúdló visszatérnek

Az elektronikus tánczene egyik legismertebb alakja, Tiësto a tőle megszokott látványvilággal és legnagyobb világslágereivel érkezik a fesztivál helyszínére, a szegedi Partfürdőre. Jövő tavasszal az előadó pályafutása során először zárja majd a kaliforniai Coachella fesztivál legnagyobb elektronikus zenei helyszíne, a Sahara sátor programját, a nyár végén pedig először érkezik a SZIN-re is. Az előadó zeneileg izgalmas korszakát éli, hiszen újabb trance nagylemezén dolgozik.

A hazai zenekarok közül koncertezik majd a Tisza-paron a Bagossy Brothers Company, Desh és Dzsúdló. Színpadra lép Pogány Induló, valamint a Parno Graszt – áll a közleményben.