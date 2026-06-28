A koncertrepertoárban helyet kap külföldi dzsessz, komolyzene, prózai előadás és népzene is

Zenei programokkal és ökumenikus istentisztelettel várják a látogatókat az idei Fatemplom Fesztiválra július 10-12. között a Zala vármegyei Magyarföldön. A szervezők keddi közleményükben azt írták, a koncertrepertoárban helyet kap dzsessz, komolyzene, prózai előadás és népzene is. Idén fellép többek között a Dresch Quartet, Dolák-Saly Róbert, Vecsei H. Miklós, Balla Gergely, Gryllus Dániel, David Yengibarian és a Stobos tamburazenekar.



Két külföldi fellépő is szerepel a programban. Szombaton Zvezdana Novakovic ZveN, a népzene, a dzsessz és a modern színházi zene határmezsgyéjén alkotó szlovén előadóművész, vasárnap pedig Tina Zerdin hárfaművész és Sonja Leipod csembalóművész duója lép majd fel. Emlékeztettek, hogy a fesztivált minden évben a helyi templom felszentelésének évfordulója alkalmából rendezik meg.

Mint írták, a Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint szakrális előadásokat nyújtani a térségben lakó vagy kiránduló közönségnek.

Ingyenes délelőtti programok lesznek délelőttönként

Július 10-én, pénteken este a Csík Zenekar ad koncertet a nagyszínpadon, továbbá fellép a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar és Rátóti Zoltán is. Szombaton a Kaláka együttes játssza többek között új dalait is az idén megjelent Kupaktanács című albumról. E két napot éjszakai templomkoncertek zárják: pénteken Török Máté (Misztrál együttes) szóló műsora, szombaton pedig Lovász Irén Égi hang című előadása lesz műsoron.

A vasárnapi programban egy közösségi beszélgetés is helyet kap, melynek vendége Kovács Gyula gyümölcsész lesz, aki a Tündérkertek mozgalomról és hazai hagyományos gyümölcsök értékeiről beszél majd.



Emellett ingyenes délelőtti programokon is részt vehetnek az érdeklődők. Az ökumenikus istentiszteleten három felekezet lelkipásztora szolgál (Sajgó Szabolcs SJ, Márkus Dániel református lelkész és Fabiny Tamás nyugalmazott evangélikus püspök), valamint a fesztiválon fellépő művészek is közreműködnek. A templomban egész hétvégén megtekinthető Csomortáni Gál László és Török Máté közös képzőművészeti kiállítása A felhasadt bot kivirágzik címmel.



A részletes program és további információ a https://fatemplomfesztival.hu linken érhető el – olvasható a közleményben.