Szimfonikus hangszerelést kapnak a szerzemények

Koncerttel ünnepli harmincéves születésnapját a Liszt Ferenc-díjas Kerekes Band december 13-án a budapesti Várkert Bazárban.

A The Symphonic Experience című produkcióban a zenekar legismertebb instrumentális szerzeményei szimfonikus hangszerelésben szólalnak meg. A Kondrát Csaba által készített átiratok a pásztorfurulya, a koboz és a brácsa karakteres hangját kapcsolják össze a szimfonikus zenekar hangzásvilágával – közölte a zenekar az MTI-vel.

„Vannak olyan dalok, mint például a Csángó Boogie, amit 25 évvel ezelőtt írtunk. Azóta játsszuk, és persze azóta sok változatban át is írtuk. De amikor megszólal egy szimfonikus zenekari kísérettel, akkor úgy érzi az előadó, hogy valami egészen más szférába helyeződik át. Horizontálisan és vertikálisan is kinyílik. Csodálatos élmény átélni” – idézi a közlemény Fehér Viktort, a Kerekes Band dobosát.

Saját műfajában is maradandót alkotott

A Kerekes Band és a Dalinda Vadon című közös albuma a World Music Charts Europe novemberi listáján a 4. helyen nyitott. A lemez egyik dalához, az Álomszőtte című szerzeményhez készült videóklip látomásszerű képeken mutatja meg az idei aszály sújtotta Tisza-tavat.

„A film nem hagyományos zenekari klip, ugyanis a két formáció tagjai nem jelennek meg benne. A kamera a tájra, a történetre és a természet különleges látványára összpontosít. A videó így a Tisza-tó idei állapotának egyfajta vizuális lenyomatává is válik” – emelte ki Zelei Dániel, a klip készítője.

Az album a magyar népzene hagyományait új megközelítésben mutatja meg. A több mint három évtizede működő Kerekes Band instrumentális, népzenei gyökerekből táplálkozó ethno funk hangzásához a Dalinda három énekesnőjének többszólamú vokális világa kapcsolódik.

(MTI)