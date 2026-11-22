Nem megszokott helyenken csendülnek fel az örökzöld dallamok

Ingyenes kamarakoncertekkel várja a közönséget Budapest több kávéházában, sörözőjében, bisztrójában és kulturális terében a Budapesti Fesztiválzenekar november 25-én, A zene éjszakája elnevezésű rendezvényén – közölte a zenekar szerdán az MTI-vel. Az este folyamán a klasszikus zenétől a jazzig, a tangótól a filmslágerekig számos műfaj képviselteti magá. A rendezvény célja, hogy a közönség kötetlen környezetben, egy ital mellett, közvetlen közelről élvezhesse a zenészek előadásait – írták a sajtóanyagban.

A tájékoztatás szerint a Fesztiválzenekar muzsikusai 18 órától 23.30-ig lépnek fel a főváros tíz helyszínén. A zenei kínálatban Mozart, Brahms és Csajkovszkij művei mellett Elton John, Paul McCartney és Mariah Carey dalai, valamint erdélyi népzene, ír, japán és amerikai dallamok, keringők és vérpezsdítő tangók is szerepelnek.

Tízéves évfordulót ünnepel a rendezvény

A minikoncerteknek a Dugattyús, a Manyi Kulturális Műhely, a Margaux, a DANTE Közösségi Alkotótér, a Béla bár, a MITZI, a Szatyor Bár, a Tacet Brewery, a Három Holló és a Lumen ad otthont. A részvétel valamennyi helyszínen ingyenes, a szervezők ugyanakkor azt javasolják, hogy ahol erre lehetőség van, az érdeklődők előzetesen foglaljanak asztalt, mert a férőhelyek gyorsan betelhetnek.

A Budapesti Fesztiválzenekar idén tizedik alkalommal rendezi meg A zene éjszakáját, amely ezúttal is Budapest Főváros támogatásával, a főváros születésnapjához kapcsolódva valósul meg.

A részletes program a Budapesti Fesztiválzenekar honlapján, a bfz.hu oldalon érhető el.