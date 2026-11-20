Ez lesz idén az utolsó

A Prima Primissima- és Liszt-díjas zongoraművész előadásában Schubert, Beethoven és Chopin művek szólalnak meg a Zongora-sorozatban, a Jakobi Koncertek részeként – közölték a szervezők az MTI-vel. A koncerten Schubert Három zongoradarab, Beethoven 17. (d-moll, „Vihar”) szonáta, valamint Chopin Andante spianato és nagy polonéz című műve mellett a cisz-moll noktürn és a b-moll scherzo hangzik el.

Érdi Tamás 17 évesen Moszkvában megnyerte a Louis Braille Zongoraversenyt, majd a Bécsi Zeneakadémián eltöltött két év után a torontói Királyi Zenei Konzervatóriumban Leon Fleisher növendékeként szerzett művészdiplomát. Magyarországra való hazatérése óta Mozart, Chopin, Schubert, Liszt, Bartók és Beethoven lemezei a Hungaroton gondozásában jelentek meg, fő mentora Kocsis Zoltán és Vásáry Tamás volt.

A Carnegie Hall-ból a Zenekadémiára

Zongoraestjeit a Carnegie Hall, a Lincoln Center és a Barbican Center közönségével együtt immár 28 ország publikuma hallhatta. Játszott a Torontói, az Izlandi, a Szverdlovszki, az Azerbajdzsáni Szimfonikusokkal, a román Enescu Filharmonikusokkal és a Bécsi Mozart Zenekarral. Több alkalommal kapott meghívást Varsóba, a híres Chopin-szobor alatti hangversenyre, valamint ő álmodta meg a Klassz a pARTon! című szabadtéri komolyzenei fesztivált.

A Zongora-sorozat január 10-én Tóth Péter, április 11-én Magyar Valentin zongorakoncertjével folytatódik a Zeneakadémia Nagytermében. Mindegyik hangverseny 11 órakor kezdődik, és szünet nélkül, egy részben rendezik meg.

Jegyek vásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában és a www.azongora.hu honlapon, ahol a koncertek műsorait is megtekinthetik az érdeklődők.