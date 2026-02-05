A Kárpát-medence népzenei hagyományai elevenednek meg

Az MVM Classic&Club családi koncertjén elhangzó dalok között vannak, amelyek felidézik néphagyományainkat és közös ráhangolódást jelentenek a húsvétra, mások pedig nemzeti ünnepünkhöz, március 15-éhez kapcsolódnak. Laposa Julcsi kulturális missziójának tekinti a népzene erejének, valamint a magyar népszokások, néphagyományok megismertetését és átörökítését a fiatal generációnak – közölték a szervezők az MTI-vel.



Az interaktív koncerten a gyerekek nemcsak zenei ismereteiket fejleszthetik, hanem a zenekarral együtt énekelve és táncra perdülve válhatnak az esemény aktív résztvevőivé.

Táncbemutató is színesíti a fellépést

Az eseményen Hardi András és Hardiné Partics Edina néptáncos is fellép: közreműködésükkel a kicsik az évszakhoz kapcsolódó mondókák mellett a kapcsolódó táncok alaplépéseivel is megismerkedhetnek. A koncerten a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött az mvmclassicclub.hu oldalon.