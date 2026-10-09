Először fizetett jogdíjat a TV2

Több mint egymilliárd forint jogdíjat fizet ki 63 ezer magyar és külföldi előadónak az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a tavaly sugárzott vagy streamelt 25 ezer audiovizuális műsor és televíziós ismétlés után.

Az előadók közül 86 főnek a jogdíja meghaladta az egymillió, további 140 művészé pedig a félmillió forintot, a szereplők túlnyomó többségének jogdíja azonban nem éri el 50 ezer forintot, átlagosan az egyesület 17 ezer forintot fog nekik kifizetni – áll az EJI hétfői közleményében.

Még sokat számított a megszűnt MTVA pénze

Audiovizuális jogdíjban a televíziókban játszott filmek színészei és más előadói, továbbá szinkronszínészei részesülnek összesen több mint félmilliárd forint összegben, mivel a júliusban megszűnt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2025-ben nagyjából 6200 saját gyártású műsort ismételt meg több mint félmillió műsorperc hosszban. Ezekben a produkciókban mintegy 11 ezer, főleg magyar előadóművész dolgozott.

A közlemény kitér arra is, hogy az EJI az idén a TV2 csoport által először fizetett ismétlési jogdíjat is felosztotta, amelyet az a megállapodás tett lehetővé, amelyet a TV2 csoport a közmédiával az MTVA televíziós filmjeinek műsorra tűzéséről kötött.