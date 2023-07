Megjelent Szikora Róbert és Paulina duettje, a Budapest felett

„Ha elhagyom a város tábláját, már honvágyam van”

Egy néhány évvel ezelőtt kiírt pályázatra született Szikora Róbert dala, aki szívesen fogalmazta meg érzéseit a városról: „Azt gondolom, jó, ha szeretjük a közeget, ahol élünk és büszkék vagyunk rá. Igaz, amit a dalszövegben is írtam: ha elhagyom a város tábláját, már honvágyam van. Valahogy így vagyunk mi Budapesttel, ahogy Szilágyi György író volt Zuglóval, az Edda Miskolccal, vagy ahogy Fenyő Miki érezhet Angyalfölddel kapcsolatban. Nekünk ez az otthonunk, és nem is szeretjük elhagyni.”

Szikora Róbert azt érezte, a dal duettért kiált, és szeretett volna maga mellé valakit, akit izgalmasnak talál, hogy együtt énekelhessék, „Budapest fölött a nap ma újra kisütött”. A választás végül az X-Faktor tizedik évadának második helyezettjére, Paulinára esett, akiről a legendás zenész így fogalmazott: „Vele kelt életre ez a dal. Paulina vagány, valódi zenész, aki nem ijed meg a kihívásoktól, a közönségtől, ízig-vérig előadó. Nagyon jó volt vele dolgozni és remélem, sokat hallok még róla.”

A klipet itt találod:

youtu.be/L4QNRzgVr5Y

A fiatal énekesnő örömmel vállalta a felkérést és adta elő a dalt az R-Goval a Budapest Parkban. „Nagyon megtisztelő volt, hogy Robi felkért erre és felléphettem velük egy színpadon. A Budapest felettet már első hallgatásra is egy felhőtlen boldogságot sugárzó, vidám hangulatdalnak éreztem, ezért örömmel vettem részt ebben” – mondta, és azt is elárulta, milyen volt a közös munka és a fellépés. „Az egész zenekar rendkívül kedvesen fogadott. Sokat tanultam Robitól és nagyon jólesett, hogy a koncert előtt beengedett a stúdiójába, ahol egy nem mindennapi életmű relikviái vannak. Mondtam is neki, hogy kicsit olyan, mintha egy múzeumban lennék. Szuper élmény volt. A Budapest Parkban is azt éreztem, hogy ez a rengeteg ember nem csak a zenekar miatt van ott, hanem a saját történeteik, emlékeik miatt, amiket ezek a dalok évtizedek alatt kísértek és adtak nekik.”