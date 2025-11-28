Mindezt az MVM Classic&Club keretében

Két Junior Prima-díjas fiatal művész, Horváth Áron cimbalmos és Friderikusz Péter gordonkaművész ad koncertet december 10-én Budapesten, az Ötpacsirta Szalonban az MVM Classic&Club koncertsorozat részeként.



Az MVM MTI-hez elküldött tájékoztatója szerint a két művész a zeneirodalom ismert és kevésbé ismert darabjaiból válogat, és elhangzik majd egy-egy különleges saját szerzemény is. A koncerten többek között François Couperin, Bartók Béla és Dohnányi Ernő művei csendülnek fel.



Horváth Áron 2025-ben első cimbalmosként vehetett át Junior Prima díjat. A fiatal muzsikus célja, hogy bebizonyítsa: a cimbalomnak helye van nemcsak a klasszikus zenei repertoárban, de a jazzben és a könnyűzenében is.

Gordonka is ott lesz a színpadon

Friderikusz Péter gordonkaművész feltett szándéka, hogy minden zenei formációban – legyen szó akár a műfajok legegyedibb kombinációjáról – megtalálja saját hangszere, a cselló meghatározó szerepét – írták.



Az MVM támogatásával minden évben tíz fiatal tehetség kapja meg a Junior Prima díjat magyar zeneművészet kategóriában. Az elmúlt 18 évben 180 kimagaslóan tehetséges fiatal zeneművész vehette át az elismerést.



Az MVM Classic&Club sorozaton belül ezek a kiemelkedő fiatal tehetségek is színpadra lépnek általuk megválasztott, zenei világukat tükröző műsorral – áll a közleményben.