Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Junior Primák adnak koncertet az Ötpacsirtában

mvm classic club
Picture of magyarzene

magyarzene

Mindezt az MVM Classic&Club keretében

Két Junior Prima-díjas fiatal művész, Horváth Áron cimbalmos és Friderikusz Péter gordonkaművész ad koncertet december 10-én Budapesten, az Ötpacsirta Szalonban az MVM Classic&Club koncertsorozat részeként.

Az MVM MTI-hez elküldött tájékoztatója szerint a két művész a zeneirodalom ismert és kevésbé ismert darabjaiból válogat, és elhangzik majd egy-egy különleges saját szerzemény is. A koncerten többek között François Couperin, Bartók Béla és Dohnányi Ernő művei csendülnek fel.

Horváth Áron 2025-ben első cimbalmosként vehetett át Junior Prima díjat. A fiatal muzsikus célja, hogy bebizonyítsa: a cimbalomnak helye van nemcsak a klasszikus zenei repertoárban, de a jazzben és a könnyűzenében is.

Gordonka is ott lesz a színpadon

Friderikusz Péter gordonkaművész feltett szándéka, hogy minden zenei formációban – legyen szó akár a műfajok legegyedibb kombinációjáról – megtalálja saját hangszere, a cselló meghatározó szerepét – írták.

Az MVM támogatásával minden évben tíz fiatal tehetség kapja meg a Junior Prima díjat magyar zeneművészet kategóriában. Az elmúlt 18 évben 180 kimagaslóan tehetséges fiatal zeneművész vehette át az elismerést.

Az MVM Classic&Club sorozaton belül ezek a kiemelkedő fiatal tehetségek is színpadra lépnek általuk megválasztott, zenei világukat tükröző műsorral – áll a közleményben.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

mvm classic club

Junior Primák adnak koncertet az Ötpacsirtában

magyarzene 2025-11-28

Mindezt az MVM Classic&Club keretében Két Junior Prima-díjas fiatal művész, Horváth Áron cimbalmos és Friderikusz Péter gordonkaművész ad koncertet december 10-én Budapesten, az Ötpacsirta Szalonban az MVM Classic&Club koncertsorozat részeként.

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu